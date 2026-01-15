Premier

'अगं बाई मी किती काकूबाई दिसते' अभिनेत्री निशिगंधा वाड यांनी मालिकेचं प्रक्षेपण न होण्यासाठी केलेली प्रार्थना, म्हणालेल्या...

Nishigandha Wad : ज्येष्ठ अभिनेत्री निशिगंधा वाड यांनी त्यांच्या करिअरमधील 'वीणा' ते 'राजमाता जिजाऊ' अशा अजरामर भूमिकांचा प्रवास उलगडला आहे. अभिनयाच्या पडद्यामागचा रंजक आणि वैचारिक प्रवास कसा होता याबद्दल सांगितले आहे.
actress Nishigandha Wad reflects on her journey

actress Nishigandha Wad reflects on her journey

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

निशिगंधा वाड अभिनेत्री

एखाद्या कलाकाराच्या आयुष्यात काही भूमिका अशा असतात, की त्या त्यांची कायमची ओळख बनतात. ती भूमिका कायम मनात घर करून राहते. माझ्यासाठी अशीच एक भूमिका म्हणजे ‘आव्हान’ या मालिकेतली ‘वीणा’. लोकांच्या डोळ्यांत ‘ही निशिगंधा आहे, ही वीणा आहे’ अशी ओळख शोधण्याचा जो प्रवास असतो, तेव्हा ती भूमिका अधिक जवळची वाटू लागते.

Loading content, please wait...
marathi
Actor
actress
marathi actor
jijau
Marathi Serial

Related Stories

No stories found.