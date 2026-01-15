'अगं बाई मी किती काकूबाई दिसते' अभिनेत्री निशिगंधा वाड यांनी मालिकेचं प्रक्षेपण न होण्यासाठी केलेली प्रार्थना, म्हणालेल्या...

निशिगंधा वाड अभिनेत्रीएखाद्या कलाकाराच्या आयुष्यात काही भूमिका अशा असतात, की त्या त्यांची कायमची ओळख बनतात. ती भूमिका कायम मनात घर करून राहते. माझ्यासाठी अशीच एक भूमिका म्हणजे ‘आव्हान’ या मालिकेतली ‘वीणा’. लोकांच्या डोळ्यांत ‘ही निशिगंधा आहे, ही वीणा आहे’ अशी ओळख शोधण्याचा जो प्रवास असतो, तेव्हा ती भूमिका अधिक जवळची वाटू लागते. .एकदा का लोक तुम्हाला एखाद्या भूमिकेतून ओळखू लागले, की ती भूमिका आणि कलाकार यांच्यात एक वेगळंच नातं तयार होतं. ही मालिका ‘हुंडाबळी’ या विषयावर आधारित होती आणि दर शुक्रवारी लागायची, प्रेक्षक तिची आतुरतेने वाट पाहायचे. मी बारावीत असताना ही भूमिका केली. तेव्हा मी अभिनयाच्या क्षेत्रात नवीन होते. .प्रत्येक शॉट झाल्यावर आपण कसे दिसतोय हे पाहायची मला फार उत्सुकता असायची आणि ते पाहायला मी पळत जायचे. मग मला वाटायचं, ‘‘अगं बाई, आपण किती काकूबाई दिसतोय.’’ त्या वयामध्ये आपल्याला लोकांच्या डोळ्यामधूनच बघायची जास्त सवय झालेली असते. पण दिग्दर्शक मला रागवायचे, ‘‘अजिबात जायचं नाही तो मॉनिटर बघायला. मी दिग्दर्शक आहे. मी ओके म्हटलं म्हणजे ओके.’’ नंतर हळूहळू ती सवय सुटत गेली. .त्या काळात चार भाग आधी शूट करून दूरदर्शनला द्यायचे, मग तारीख मिळाल्यावर चित्रीकरण सुरू व्हायचं. ते चार भाग झाल्यावर मी प्रार्थना करायचे, की ही मालिका प्रसारितच होऊ नये, कारण मला वाटायचं मी खूप काकूबाई दिसतेय. .मात्र, जेव्हा मालिका प्रसारित व्हायला लागली, तेव्हा प्रेक्षकांचं भरभरून प्रेम मिळालं आणि तेव्हा वाटलं, की बरं झालं, देवाने माझं ऐकलं नाही. या मालिकेत वीणा गाणारी होती आणि तेव्हा नीना कुलकर्णी माझ्यासाठी गात होत्या. तेव्हा प्लेबॅक वगैरे नव्हतं, सगळं लाईव्ह व्हायचं. लोकांना वाटायचं की मीच इतकं छान गाते. .या मालिकेच्या काळात मी बारावीच्या बोर्ड परीक्षेत तिसरी आले होते. भूमिका या आयुष्याचा एक भाग असतात; पण माणसाची खरी भूमिका ही चांगलं माणूस बनण्याची असते. आयुष्यात जो डाव मांडलेला असतो, त्यात आपल्याला दिलेल्या भूमिका प्रामाणिकपणे निभावणं हे महत्त्वाचं आहे. या भूमिकेसाठी मला वेदप्रकाशजी आणि आत्माराम भेंडे यांनी निवडलं होतं. त्यावेळी मी नाटकात.काम करत होते. या भूमिकेमुळे मला कलाकार म्हणून ओळख मिळाली, म्हणून ती भूमिका माझ्या खूप जवळची आहे. राजमाता जिजाऊ, ताराराणी, माई सावरकर अशा भूमिका करताना त्या व्यक्ती उभ्या करायच्या असतात. त्या काळाचा पोशाख परिधान केल्यावर अर्ध पात्र उभं राहतं, कारण तो अभ्यासपूर्वक तयार केलेला असतो. पण त्यानंतर कलाकाराचं स्वतःचं योगदान महत्त्वाचं असतं..अशा ऐतिहासिक भूमिका करताना विशेष वाचन करावं लागतं. माई सावरकरांची भूमिका करताना मला खूप पुस्तकं वाचायला दिली होती. मी खुद्द काही लोकांना भेटले, त्यांची जुनी चित्रं पाहिली. अनुभवातूनच समज येत जाते, हे प्रत्येकाच्या बाबतीत घडतं. फक्त वस्त्र नेसणं म्हणजे भूमिका साकार कररणं नाही. ती भूमिका आत्मविश्वासात, रुबाबात, देहबोलीत उतरवावी लागते. सावित्रीबाई फुले, अहिल्याबाई, जिजाऊ अशा प्रत्येक भूमिकेचा वेगळा लय असतो. आजच्या आई-सुनेच्या भूमिका वेगळ्या असतात. .प्रत्येक कलाकार हा दिग्दर्शकानं अभ्यास करून उभी केलेली भूमिका साकारत असतो. भूमिकांपेक्षा त्या भूमिकांसाठी केलेल्या वाचनामुळे मी अधिक समृद्ध झाले. जिजाऊंची भूमिका करताना मला कळलं, की त्या किती स्वयंप्रकाशी आणि वेगळं आयुष्य जगणाऱ्या होत्या. काही भूमिका करत करतच जगल्या जातात आणि काहींचा इतका प्रभाव पडतो की मनातून जात नाही. आज या वयात लोकांना माझ्या भूमिकांबद्दल वाचावं वाटतं, ही माझ्यासाठी माझ्या कामाची पावती आहे. .कलाकार असण्याचं आशीर्वचन म्हणजे चवीपासून ते माणसांपर्यंत माणुसकीचे वेगवेगळे पैलू पाहायला मिळतात. शेवटी प्रत्येक माणूस आयुष्यात कुठली ना कुठली भूमिका बजावत असतो. मात्र, त्या भूमिका अशा असाव्यात, की पडदा पडला तरी टाळ्या वाजत राहिल्या पाहिजेत. कलाकार असणं म्हणजे भूमिका साकारणं नव्हे, तर त्या भूमिकांमधून स्वतःला अधिक समजून घेण्याचा प्रवास आहे. (शब्दांकन : आरसिन तांबोळी).'इतकं वाईट नका दाखवू' 'वीण दोघातली ही तुटेना' मालिकेत अंशुमनने कट रचून रोहनचा अपघात केला, नेटकरी संतापले, म्हणाले...