मुलगा झाला हो ! ऐन दिवाळीत राघव - परिणितीने दिली आनंदाची बातमी

Entertainment News : बॉलिवूड अभिनेत्री परिणीती चोप्रा आणि खासदार राघव चड्ढा यांच्या घरी आज 19 ऑक्टोबरला चिमुरड्याच आगमन झालं. सोशल मीडियावर त्यांनी पोस्टच्या माध्यमातून ही आनंदाची बातमी शेअर केली. त्यांनी ही बातमी शेअर केल्यावर अभिनंदनाचा वर्षाव केला/. .सोशल मीडियावर त्या दोघांनी पोस्ट शेअर केली. त्यात त्यांनी लिहिलं आहे की,"तो अखेर आला. आमचा मुलगा आला. आम्हाला आमचं आधीच आयुष्य आठवत नाहीये. आम्ही खूप खुश आहोत. आमचं मन भरून आलं आहे. आधी आम्ही दोघं एकमेकांसाठी होतो आता आमच्याकडे सगळं काही आहे." अशी पोस्ट त्यांनी लिहिली आहे. .त्यांच्या या पोस्टवर त्यांच्या अनेक सेलिब्रिटी मित्रांनी अभिनंदनाचा वर्षाव केला. तर राजकीय क्षेत्रातील अनेक व्यक्तींनी त्यांचं अभिनंदन केलं आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, "दोन्ही कुटूंब बाळाच्या आगमनासाठी खूप उत्सुक होते. सगळेजण परिणीती बरोबर होते. ही दिवाळी आमच्यासाठी खास असेल कारण आमच्यासाठी ही आनंद घेऊन आली आहे.".आज 19 ऑक्टोबरला सकाळीच परिणीती दिल्लीमधील हॉस्पिटलमध्ये दाखल झाल्याची चर्चा होती. त्यामुळे परिणितीचे चाहतेही गोड बातमीसाठी उत्सुक होते. त्यामुळे या बातमीने चाहतेही खूप खुश झाले होते. .ऑगस्ट 2025 मध्ये सोशल मीडियावर पोस्ट करत त्यांनी प्रेग्नेंसीची घोषणा केली होती. त्या आधीही त्यांनी त्यांच्याकडे छोट्या बाळाचं आगमन होणार असल्याच्या हिंट्स दिल्या होत्या.