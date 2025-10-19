Premier

मुलगा झाला हो ! ऐन दिवाळीत राघव - परिणितीने दिली आनंदाची बातमी

Raghav Chadha & Pariniti Chopra Blessed With Child : राघव चड्ढा आणि परिणीती चोप्रा यांच्या घरी चिमुकल्या पाहुण्यांचं आगमन झालं आहे. सोशल मीडियावर ही बातमी शेअर करत त्यांनी त्यांचा आनंद व्यक्त केला.
Raghav Chadha &amp; Pariniti Chopra Blessed With Child

Raghav Chadha & Pariniti Chopra Blessed With Child

kimaya narayan
Updated on

Entertainment News : बॉलिवूड अभिनेत्री परिणीती चोप्रा आणि खासदार राघव चड्ढा यांच्या घरी आज 19 ऑक्टोबरला चिमुरड्याच आगमन झालं. सोशल मीडियावर त्यांनी पोस्टच्या माध्यमातून ही आनंदाची बातमी शेअर केली. त्यांनी ही बातमी शेअर केल्यावर अभिनंदनाचा वर्षाव केला/.

Loading content, please wait...
parineeti chopra
Entertainment news
Entertainment Field
Raghav Chadha

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com