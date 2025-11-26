घरात चालले मी ज्यांच्या ते आहेत... केळवणासाठी पूजा बिरारीने घेतला झक्कास उखाणा, सोहमचं नाव घेत म्हणाली

सध्या मराठी इंडस्ट्रीमध्ये कलाकारांची लगीनघाई सुरू असल्याचं दिसतंय. काही दिवसांपूर्वी अभिनेता मेघन जाधव आणि अभिनेत्री अनुष्का पिंपुटकर यांनी लग्नगाठ बांधली. मोठ्या थाटामाटात त्यांचा लग्नसोहळा पार पडला. या लग्नाला अनेक कलाकारांनी हजेरी लावली होती. याशिवाय कालच २५ नोव्हेंबर रोजी सहकुटुंब सहपरिवार फेम अभिनेत्री कोमल कुंभार हिनेदेखील गोकुळ दशवंत याच्यासोबत लग्नगाठ बांधली. रीलस्टार सुरज चव्हाण याच्या लागणीचीही चाहते आतुरतेने वाट पाहत आहेत. अशातच आता अभिनेत्री पूजा बिरारी हिचं केळवण मोठ्या थाटामाटात पार पडलंय. .गेल्या काही महिन्यांपासून पूजा बिरारी आणि अभिनेता निर्माता सोहम बांदेकर यांच्या लग्नाची जोरदार चर्चा सुरू आहे. पूजा बांदेकरांनी सून होणार असल्याचं बोललं गेलं. यावर पूजा आणि सोहम यांनी कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नव्हती. मात्र आता त्यांची लगीनघाई सुरू झालीये. नुकतंच 'येड लागलं प्रेमाचं' या मालिकेच्या सेटवर पूजाचं केळवण पार पडलंय. मालिकेच्या संपूर्ण टीमने तिचं केळवण केलंय. तिला भेट म्हणून साडीही देण्यात आली. शिवाय तिनेही अतिशय सुंदर अशी साडी नेसली होती. तिच्या केळवणाचे फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल होतायत. .उखाण्यात पूजाने घेतलं नवऱ्याचं नाव पूजाने केळवणासाठी उखाणा घेतलाय. त्यात तिने होणाऱ्या नवऱ्याचं नाव घेतलंय. एका व्हायरल व्हिडिओमध्ये ती केळवणादरम्यान सोहम बांदेकर च्या नावाचा उखाणा घेताना पाहायला मिळते. पूजा म्हणते, "घरात चालले मी ज्यांच्या ते आहेत महाराष्ट्राचे होम मिनिस्टर, माझे आहो म्हणजेच सोहम आता होणार माझे मिस्टर!" हा उखाणा घेताना पूजा गोड लाजत होती. तिच्या या उखाण्यासाठी उपस्थित मित्रमंडळींनी जोरदार टाळ्या वाजवल्या. सोहम आणि पूजा बिरारी यांच्या लग्नाची तारीख अद्याप जाहीर झाली नसली तरीही त्यांची जोरदार तयारी सुरू झाली आहे.ती जशी दिसते तशी नाही... रेखाबद्दल प्रसिद्ध अभिनेत्रीचं वक्तव्य; सेटवरही झालेला वाद, म्हणाली, 'दुसऱ्याला पाहून तोंड वाकडं... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.