सायली-अर्जुनापेक्षा हटके आहे Reel Life सासूची खरी लव्हस्टोरी ! वर्षभर पाहिलेली होकाराची वाट

मराठी मालिका आणि सिनेमांमध्ये काम करत स्वतःची ओळख निर्माण करणाऱ्या अनेक प्रसिद्ध अभिनेत्रींपैकी एक अभिनेत्री म्हणजे प्राजक्ता दिघे. ठरलं तर मग या स्टार प्रवाहवरील त्यांनी साकारलेली कल्पनांची भूमिका अनेकांना आवडली आहे. नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी त्यांची लव्हस्टोरी सांगितली. .नुकतीच त्यांनी राजश्री मराठी या चॅनेलला दिवाळी निमित्त मुलाखत दिली. यावेळी त्यांनी त्यांचे पती राजन दिघे यांच्याशी झालेली पहिली भेट आणि ओळख याविषयी खुलासा केला. त्यांची लव्हस्टोरी सध्या चर्चेत आहे. कशी झालेली त्यांची पहिली भेट जाणून घेऊया. .त्या म्हणाल्या की,"राजनची चुलत बहीण माझी लहानपणापासूनची मैत्रीण आहे. तर हा सुट्टीत तिच्याकडे राहायला यायचा. तर हा सुट्टीत तिच्याकडे राहायला यायचा. मी आणि ती दादरला राहायचो आणि हा अंधेरीला राहायचा. माझी मैत्रीण सतत त्याचं कौतुक करत असायची."."तो तिच्यासाठी गुरु होता त्यामुळे राजन दादाचं नाव सतत तिच्या तोंडी असायचं आणि मीपण त्याला दादाच म्हणायचे. तो जे काम करायचा ते ती मला दाखवायची. मी माझ्या बाबांनाही त्याचबद्दल सांगायचे. ते खूप हौशी होते. त्यावेळेला आम्ही चाळीत राहायचो आणि माझ्या बाबांना घर सजवायला आवडायचं. त्यामुळे ते मला म्हणाले त्याला बोलावं आपण बघू काहीतरी करायला सांगू. तो घरी आला. त्याने पूर्ण घराचं कामच काढलं. जेव्हा तो पहिल्यांदा माझ्या घरी आला तेव्हा पाहताचक्षणी मी त्याच्या प्रेमात पडले."."रथचक्र या माझ्या पहिल्या मालिकेत माझा सोज्वळ लूक होता. त्याने मला तेव्हा मालिकेत पाहिलेलं आणि सहज म्हणाला की बायको पाहिजे तर अशी. पण जेव्हा घरात पाहिलं तेव्हा त्याने ओळखलं नाही. तेव्हा मी कॉलेजमध्ये होते. सुरुवातीचे दोन लेक्चर मी बसायचे आणि याला भेटायचं म्हणून मी घरी यायचे. तोपर्यंत दादावरून फक्त राजनवर आले होते. नंतर याच्या बहिणीने अर्चनाने याला सांगितलं की मला तो आवडतो तर हा म्हणालेला नाही नाही असं काही नाही एक वर्ष बघू. तिने मला हे सांगितल्यानंतर मी म्हटलं नाही मला असं नाही चालणार. कारण मला आवडलेला हा पहिला मुलगा आहे त्यापूर्वी मला कुणीही आवडलं नव्हतं.".पुढे त्या म्हणाल्या की,"आम्ही नातेवाईक आहोत हे मला नंतर समजलं. त्याने मला भेटण्यासाठी 18 जानेवारीच्या तारीख दिली होती. त्यावेळी मला मैने प्यार किया या सिनेमाच्या ऑडिशनसाठी बोलावलं होत. मी गेले नाही कारण त्याने मला तीच तारीख दिली होती. म्हटलं हा माझ्या आयुष्याचा प्रश्न हं. आमच्यात गप्पा सुरु होत्या. तेव्हा कविता लाडचा नवरा तिथे होता. तो याचा आत्तेभाऊ आहे. त्याने मला विचारलं की राजन काही बोलला का तुला ? मी म्हटलं नाही. त्यावर तो म्हणाला की तुझा होकार आहे ना ? तर मी हो म्हटलं तर तो म्हणाला मग त्याचा पण होकारच समज. असं त्याने आमचं लग्न जुळवलं."."राजनच्या आतेभावाच्या कृतीची पण या गोष्टीची परतफेड कविताच आणि त्याचं लग्न जमवून केली. मी राजनच्या इतकी प्रेमात होते की अभिनय सोडायलाही तयार होते. पण नशिबाने तसं काही झालं नाही. "