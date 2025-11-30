Premier

प्राजक्ताच्या हातावर रंगली शंभूराजच्या नावाची मेंदी; थाटात पार पडला सोहळा

Actress Prajakta Gaikwad Mendi Function : अभिनेत्री प्राजक्ता गायकवाडचा मेंदी सोहळा थाटात पार पडला. सोशल मीडियावर तिच्या समारंभाचे फोटो व्हायरल झाले आहेत. अनेकांनी तिचं अभिनंदन केलं.
kimaya narayan
Updated on

Marathi Entertainment News : स्वराज्यरक्षक संभाजी या मालिकेतून घराघरात पोहोचलेली अभिनेत्री प्राजक्ता गायकवाडचा विवाहसोहळा लवकरच पार पडणार आहे. नुकताच मेंदी समारंभ पार पडला. सोशल मीडियावर तिच्या मेंदीचे फोटो चर्चेत आहेत.

