प्राजक्ताच्या हातावर रंगली शंभूराजच्या नावाची मेंदी; थाटात पार पडला सोहळा

Marathi Entertainment News : स्वराज्यरक्षक संभाजी या मालिकेतून घराघरात पोहोचलेली अभिनेत्री प्राजक्ता गायकवाडचा विवाहसोहळा लवकरच पार पडणार आहे. नुकताच मेंदी समारंभ पार पडला. सोशल मीडियावर तिच्या मेंदीचे फोटो चर्चेत आहेत. .प्राजक्ताचं शंभूराज खुटवड यांच्याशी लग्न ठरलं आहे. अतिशय थाटात आणि आलिशानरित्या तिचा प्रत्येक कार्यक्रम पार पडला. तिचा मेंदीसाठी केलेला लूक आणि मेंदी डिझाईन सगळ्यांना आवडली. .प्राजक्ताने मेंदीसाठी खास मेंदी रंगाचाच लेहेंगा घातला होता. तर तिचा नवरा शंभूराजही उपस्थित होता. त्याने पिवळ्या रंगाचं जॅकेट, कुर्ता आणि पायाजमा असा लूक केला होता. तिची मेंदीही तितकीच खास आहे. पालखीच्या डिझाईनमध्ये तिने शंभूराज हे नाव लिहिलं आहे. .त्या आधी तिचा घाणा आणि चुडा भरण्याचा कार्यक्रमही पार पडला. या कार्यक्रमासाठी तिने गुलाबी रंगाची पैठणी नेसली होती. तिचा हा लूकही सगळ्यांना आवडला. .प्राजक्ता आणि शंभूराजचं लग्न पुण्यात पार पडणार आहे. अनेकांनी तिच्या फोटोवर कमेंट करत तिला लग्नासाठी शुभेच्छा दिल्या आहेत आणि तिचं अभिनंदन केलं आहे.