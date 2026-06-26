ते इतके चांगले होते की पहिल्याच सीनला... सायलीच्या सासूबाईंनी सांगितला लक्ष्मीकांत बेर्डेंसोबत काम करण्याचा अनुभव

मराठी सिनेसृष्टीतील ध्रुवतारा असलेले लक्ष्मीकांत बेर्डे यांनी आपल्या अभिनयाने प्रेक्षकांच्या मनात स्वतःचं अढळ स्थान निर्माण केलं. मराठी आणि हिंदी सिनेसृष्टीत स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण केलेल्या लक्ष्मीकांत बेर्डे यांनी कलाकारांनाही जपलं. त्यांच्याविषयी बोलताना प्रत्येक कलाकार अदबीने आणि आदरानेच बोलतो. त्यांनी अनेक कलाकारांना मदत केलीये. आता अभिनेत्री प्राजक्ता कुलकर्णी यांनीही त्यांचा लक्ष्मीकांत बेर्डे यांच्यासोबत काम करण्याचा अनुभव सांगितलाय. प्राजक्ता कुलकर्णी सध्या 'ठरलं तर मग' मालिकेत अर्जुनच्या आईच्या म्हणजेच कल्पनाच्या भूमिकेत आहेत. .प्राजक्ता यांनी लक्ष्मीकांत यांच्या सोबत 'धडाकेबाज' या चित्रपटात काम केलंय. हा त्यांचा पहिलाच सिनेमा होता. त्यामुळेच लक्ष्मीकांत यांच्यासोबत काम करताना त्यांना दडपण आलेलं. प्राजक्ता यांनी नुकतीच अभिजात मराठीला मुलाखत दिली. यात बोलताना त्या म्हणाल्या, 'ते माणूस म्हणून खूप चांगले होते. त्यावेळी लक्ष्मीकांत बेर्डे हे मराठीतील सुपरस्टार असल्यामुळे त्यांचा एक वेगळाच ऑरा होता. त्यांच्या अपोझिट काम करताना माझ्यावर खूप प्रेशर होतं. त्याच्या आधी भले मी ओडिया फिल्म केली होती, काही मालिका केल्या होत्या. तरी सुद्धा त्यांच्यासोबत काम करताना प्रेशर होतंच. पण, पहिल्याच सीनला त्यांनी माझ्य़ाशी खूप छान बोलून मला रिलॅक्स केलं.'.त्या पुढे म्हणाल्या, 'माझा बेस जरी डान्सचा असला तरी पण चित्रपटातील डान्स आणि स्टेज परफॉर्मन्स यामध्ये खूप फरक असतो. त्यावेळी सुबल सरकार आमचे कोरिओग्राफर होते. लक्ष्मीकांत खूप छान नाचायचे. त्यांचे रिटेक्स वगैरे काही व्हायचे नाहीत. त्या गाण्याच्या शूटिंगला मला डान्स जमेना पण, लक्ष्मीकांत माझ्यासोबत तितक्यावेळा रिहर्सल करायचे. तेव्हा लक्ष्मीकांत मला म्हणाले, तू काही काळजी करू नकोस, सगळं बरोबर होईल. त्यांनी मला तो कॉन्फिडन्स दिला. मग माझं पहिलं गाणं शूट झालं.' प्राजक्ता यांनी 'चार दिवस सासूचे', 'का रे दुरावा' यांसारख्या मालिकांमध्ये काम केलंय. .आजूबाजूला कुणीही असुदे ती... 'ईठा'च्या सेटवर कशी वागायची श्रद्धा कपूर? चित्रपटातील अभिनेत्यानेच सांगितला अभिनेत्रीचा स्वभाव, म्हणाला- .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.