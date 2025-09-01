"माझी पहिली मैत्रिण मी गमावली" प्रियाच्या आठवणीत बेस्टफ्रेंड प्रार्थना हळहळली; "ते मी जपून ठेवेन.."

अभिनेत्री प्रिया मराठेचं 31 ऑगस्ट रोजी कॅन्सरशी झुंज देत निधन झालं असून तिच्या अकाली जाण्याने संपूर्ण मराठी मनोरंजन विश्व शोकाकुल आहे.प्रियाची खास मैत्रीण आणि सहकलाकार प्रार्थना बेहेरे हिने सोशल मीडियावर भावनिक पोस्ट लिहून तिच्या आठवणींना उजाळा दिला.दोघींनी मिळून ‘पवित्र रिश्ता’ या लोकप्रिय मालिकेत बहिणींच्या भूमिका साकारल्या होत्या आणि त्यांचं काम प्रेक्षकांच्या मनाला भिडलं होतं..Marathi Entertainment News : अभिनेत्री प्रिया मराठेच्या अकाली निधनाच्या बातमीने संपूर्ण मराठी मनोरंजन विश्व हादरलं. कॅन्सरशी झुंज देत असतानाच तिने अखेरचा श्वास घेतला. काल 31 ऑगस्टला तिची प्राणज्योत मालवली. .प्रियाची खास मैत्रीण आणि एकेकाळची सहकलाकार अभिनेत्री प्रार्थना बेहेरेने सोशल मीडियावर पोस्टच्या माध्यमातून तिच्या भावना व्यक्त केल्या. प्रार्थना आणि प्रिया खास मैत्रिणी होत्या. त्या दोघींनी पवित्र रिश्ता या गाजलेल्या मालिकेत बहिणींची भूमिका साकारली होती. त्यांचं काम अनेकांना आवडलं होतं. खास मैत्रिणीला गमावल्यानंतरचं दुःख प्रार्थनाने पोस्टच्या माध्यमातून व्यक्त केलं.."ए वेडेप्रिया , पियू , परी , प्री ,ती माझ्यासाठी फक्त एक सहकलाकार नव्हती, ती माझ्या अतिशय जिव्हाळ्याच्याची मैत्रीण होती. माझी वेडे ... ❤️आम्ही एकत्र घर शेअर केलं होतं. कितीतरी वेळा आम्ही तासन्तास बोलत बसायचो…मॅगी, भुर्जी, कॉफी… हे सगळं आमचं छोटंसं जग होतं.खूप साऱ्या गप्पा, काहीसं वेडं हसणं, रात्री उशिरा पर्यंत जागणं – त्या क्षणांना काही तोड नाही."."ती माझी इंडस्ट्रीतील पहिली मैत्रीण होती – आणि खरी सख्खी मैत्रीण.तिच्यामुळेच हे नवीन जग मला आपलंसं वाटलं. तिच्यासोबतच मी स्वतःला शोधलं, हसावं, रडावं आणि मोकळं व्हावं असं वाटलं.अभिनयाच्या सुरुवातीच्या दिवसांत जेव्हा सर्व काही नवीन, अनोळखी आणि वाटायचं, तेव्हा तिचं हसतं मुख, तिचं प्रेमळ बळ माझ्यासोबत होतं. तिच्यासोबत मी पहिला सीन केला, पहिल्यांदा camera शेअर केला ,"."ती इतकी हसमुख , प्रामाणिक, भावनाशील आणि जिव्हाळ्याने भरलेली व्यक्ती होती की तिच्यासोबत क्षणभरही घालवला, तरी तो कायमचा लक्षात राहिला.कॅन्सरशी लढा देत असताना, एक वेळ अशी आली होती की तिची तब्येत थोडीशी सुधारली. तेव्हा ती माझ्या अलिबागच्या घरी आली होती.मी, ती आणि शाल्मली — आम्ही तिघींनी एकत्र इतका सुंदर वेळ घालवला की तो क्षण कायमचा मनात कोरला गेला आहे.ती खूप आनंदी होती…"."तेव्हा तिने मला एका शांत स्वरात म्हटलं,“तुझं घर, तुझं वातावरण, तुझे हे कुत्रे… हे सगळं मला बरे करतंय. मला इथे येऊन बरं वाटतंय… जणू काही हे ठिकाणच मला heal करतंय.”कॅन्सरने तिचं शरीर झिजवलं, पण तिचं मन, तिचा आत्मा, तिचं खंबीरपणं – ते कोणतंही आजार हरवू शकला नाही. शेवटच्या क्षणापर्यंत तिने जगायला आणि हसवायला शिकवलं.ती गेली, पण तिच्या आठवणी, तिचं हास्य, तिचं अभिनयातलं तेज — सगळं अजूनही माझ्यासोबत आहे.माझ्या आयुष्याचा एक भाग तिच्यासोबतच गेला, आणि तो भाग मी जपून ठेवणार आहे — कायमचा." या शब्दात प्रार्थना व्यक्त झाली..काल मीरा रोडमध्ये पार पडलेल्या प्रियाच्या अंत्यसंस्कारालाही प्रार्थना हजर होती. मैत्रिणीला अखेरचं पाहताना प्रार्थनाला खूप भरून आलं होतं. सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या व्हिडिओमध्ये तिचं मूक अश्रू ढाळण आणि मैत्रिणी गमावल्याचं दुःख चेहऱ्यावर स्पष्टपणे दिसत आहे. .प्रियाच्या पश्चात तिची आई, नवरा शंतनू आणि परिवार आहे. तिने अखेरचं सोनी मराठीवर तू भेटशी नव्याने या मालिकेत काम केलं होतं. .FAQs :Q1. प्रिया मराठे यांचं निधन कधी झालं?➡️ 31 ऑगस्ट 2025 रोजी.Q2. त्यांचं निधन कशामुळे झालं?➡️ त्या कॅन्सरशी झुंज देत होत्या.Q3. प्रार्थना बेहेरे आणि प्रिया मराठे यांचं नातं काय होतं?➡️ त्या दोघी उत्तम मैत्रिणी होत्या आणि पवित्र रिश्ता मालिकेत बहिणींची भूमिका त्यांनी केली होती.Q4. प्रार्थना बेहेरेने प्रियाबद्दल कसं व्यक्त केलं?➡️ तिने सोशल मीडियावर पोस्ट लिहून तिच्या आठवणी आणि दुःख व्यक्त केलं.Q5. प्रिया मराठे यांनी कोणत्या मालिकेत काम करून लोकप्रियता मिळवली?➡️ पवित्र रिश्ता मालिकेसह अनेक मराठी व हिंदी मालिकांमधून त्यांनी आपली ओळख निर्माण केली.."तिचा वेडा हट्ट होता..." आजारी असताना प्रियाला कुणी न भेटण्याबद्दल मैत्रिणीचा खुलासा ; म्हणाली....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.