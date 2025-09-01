Premier

"माझी पहिली मैत्रिण मी गमावली" प्रियाच्या आठवणीत बेस्टफ्रेंड प्रार्थना हळहळली; "ते मी जपून ठेवेन.."

Prarthana Behere Emotional Post For Priya Marathe : अभिनेत्री प्रिया मराठेच्या निधनाने संपूर्ण मराठी मनोरंजनविश्वाला धक्का बसला आहे. तिची खास मैत्रीण प्रार्थना बेहेरेने सोशल मीडियावर तिच्या भावना व्यक्त केल्या.
Prarthana Behere Emotional Post For Priya Marathe
Prarthana Behere Emotional Post For Priya Marathe
kimaya narayan
Updated on
Summary

  1. अभिनेत्री प्रिया मराठेचं 31 ऑगस्ट रोजी कॅन्सरशी झुंज देत निधन झालं असून तिच्या अकाली जाण्याने संपूर्ण मराठी मनोरंजन विश्व शोकाकुल आहे.

  2. प्रियाची खास मैत्रीण आणि सहकलाकार प्रार्थना बेहेरे हिने सोशल मीडियावर भावनिक पोस्ट लिहून तिच्या आठवणींना उजाळा दिला.

  3. दोघींनी मिळून ‘पवित्र रिश्ता’ या लोकप्रिय मालिकेत बहिणींच्या भूमिका साकारल्या होत्या आणि त्यांचं काम प्रेक्षकांच्या मनाला भिडलं होतं.

Loading content, please wait...
Priya Marathe
prarthana behere
Entertainment news
Entertainment Field
marathi entertainment

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com