"म्हणून वेगळ्या भूमिका साकारण्याकडे कल" प्रियाने स्पष्ट केलं हटके भूमिका साकारण्यामागचं खरं कारण !

Marathi Entertainment News : आपल्या दमदार अभिनयाने सध्या हिंदी वेबविश्व गाजवणारी अभिनेत्री प्रिया बापट प्रेक्षकांमध्ये चर्चेत आहे. प्रिया आणि उमेशची नवीन वेबसिरीज हे काय नवीन लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीस येत आहे. यावेळी प्रियाने वेगवेगळ्या भूमिका साकारण्याकडे तिचा कल का असतो हे स्पष्ट केलं. .प्रियाने नुकतीच सकाळच्या ऑडिओ पॉडकास्टला मुलाखत दिली. यावेळी तिने वेगवेगळ्या विशेषतः बोल्ड भूमिका साकारण्यामागचं तिचं कारण स्पष्ट केलं. काय म्हणाली ती जाणून घेऊया. .प्रिया म्हणाली की,"या वेब सीरिजमधील भूमिकेशी रमाशी इमोशनली मी स्वतःला रिलेट करू शकते. तिची परिस्थिती आणि माझी परिस्थिती खूप वेगळी आहे. तिच्यासारख्या चिंता, प्रश्न जे तिला भेडसावत आहेत तसे मला भेडसावत नाहीत. त्यामुळे तसा आणि तिच्यात माझ्यात खूप फरक आहे. "."अभिनेत्री असल्यामुळे प्रत्येक भूमिकेमध्येच काहीतरी वेगळं, नवं काहीतरी सापडायला पाहिजे हा हट्ट असतो पण त्याही पलीकडे जाऊन कधी कधी मला वाटतं जे हे काय नवीनच्या बाबतीत आहे की प्रत्येकवेळी काहीतरी आऊट ऑफ द बॉक्स काहीतरी क्रिमिनल किंवा थ्रिलरच पाहिजे असं काही गरज नाहीये. तुमच्या रोजच्या आयुष्यातही खूप घटना अशा घडत असतात, असे खूप छोटे छोटे क्षण असतात ज्या म्हटलं तर ड्रॅमॅटिक असतात म्हटलं तर नसतात पण त्याच्यातल्या भावना खूप खऱ्या असतात त्या मला या शोच्या बाबतीत आकर्षित करत होते. अर्थात वरुणबरोबर पुन्हा काम करायला मिळणार होतं. त्यामुळे मला हे माहित होतं की आपण जे वाचतो आहे त्याचं पुढे काय छान बनणार आहे. त्याच्या दृष्टीकोनाची जाण असल्यामुळे मला खूप उत्सुकता होती. दिग्दर्शक आणि दिग्दर्शकाची व्हिजन, त्या भूमिकेतील नावीन्य हे कायमच मला आकर्षित करतं ती भूमिका निवडायला. ".प्रिया आणि उमेश यांची हे काय नवीन ? ही नवीन वेबसिरीज झी 5 या ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर 31 मार्चला रिलीज होणार आहे. वरुण नार्वेकर यांनी या वेबसिरीजचं दिग्दर्शन केलं आहे.