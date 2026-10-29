अभिनेत्री प्रियदर्शिनी अडकली लग्नबंधनात; बॉयफ्रेंडसोबत गुपचूप बांधली लग्नगाठ, फोटो व्हायरल

गेल्या वर्षभरात अनेक कलाकार लग्नबंधनात अडकले. नुकतीच मराठमोळी अभिनेत्री अश्विनी महांगडे हिने थाटामाटात भूषण शिवतारेसोबत लग्न केलं. आता आणखी एक अभिनेत्री लग्नबंधनात अडकली आहे. फेमिना 'मिस इंडिया' वर्ल्ड २०१६चा किताब मिरवणारी प्रियदर्शनी चॅटर्जी लग्नाच्या बेडीत अडकली आहे. तिने तिच्या बॉयफ्रेंडसोबत गुपचूप लग्न केलं आहे. तिच्या लग्नाचे फोटो तिने चाहत्यांसोबत शेअर केलेत. .याच वर्षी जून महिन्यात प्रियदर्शिनीने साखरपुडा केला होता. सोशल मीडियावर तिने त्यांचे फोटोही शेअर केले होते. आता तिने लग्न केलंय. लग्नाचे फोटो शेअर करत तिने 'मिस्टर अँड मिसेस' असं लिहिलं आहे. तिने तिचा बॉयफ्रेंड क्रेग कार्लसनसोबत लग्न केलंय. चाहतेही तिच्यावर शुभेच्छांचा वर्षाव करत आहेत. त्यांच्या लग्नाला अगदीच मोजके पाहुणे उपस्थित होते. लग्नानंतर त्यांनी केकदेखील कापला. लग्नासाठी प्रियदर्शनीने निळ्या रंगाची डिझायनर साडी परिधान केली होती. तर तिच्या परदेशी बॉयफ्रेंडनेही भारतीय पेहराव केला होता. .प्रियदर्शनी ही एक मॉडेल आहे. २०१६ साली तिने फेमिना मिस इंडिया किताब जिंकला होता. 'टॉली लाइट्स' या बंगाली सिनेमातही ती झळकली आहे..हळदीचा रंग अंगावरून उतरेलही पण... अश्विनी महांगडेने शेअर केले हळदीचे खास फोटो; मुंबई- पुणे नाही इथे पार पडलं लग्न.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.