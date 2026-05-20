'वीण दोघांतली ही तुटेना' या मालिकेतून अभिनेत्रीची एक्झिट, सोशल मीडियावर पोस्ट करत म्हणाली...'निरोप घेतेय कारण...'

PURVA GOKHALE EMOTIONAL GOODBYE POST VIRAL: वीण दोघांतली ही तुटेना या मालिकेत सध्या नवेनवे ट्वीस्ट येताना पहायला मिळताय. समर-स्वानंदीचं पात्र प्रेक्षकांच्या घराघरात पोहचलं आहे. मालिकेत स्वानंदी पार्टीत दारु प्यायल्यानंतर समरसमोर तिच्या मनातील भावना व्यक्त करते. परंतु तिने ड्रिंक केली असल्यामुळे समर देखील तिच्या बोलण्याकडे विश्वास ठेवत नाही. परंतु किमयाच्या येण्याने स्वानंदीला समरवर असलेल्या प्रेमाची जाणीव होते. .दरम्यान मालिकेत किमयाची भूमिका अभिनेत्री पूर्वा गोखले हिने साकारली आहे. 'कुलवधू' या मालिकेत तिने सुबोध भावेसोबत काम केलं होतं. त्यानंतर अनेक वर्षांनी सुबोध-पूर्वा एकत्र पहायला मिळाले. दरम्यान आता या मालिकेतून लवकरच पूर्वा निरोप घेणार आहे. पूर्वाने साकारलेली किमयाची पात्र हे पाहुण्या कलाकाराचं होतं. त्यामुळे आता ती या मालिकेतून एक्झिट घेणार आहे. .पूर्वाने तिच्या सोशल मिडिया अकाऊंटवर याबाबत एक खास पोस्ट सुद्धा शेअर केली आहे. तसंच 'वीण दोघांतली ही तुटेना' या मालिकेच्या सेटवर केक कापून छान सेलीब्रेशन सुद्धा करण्यात आलय. यावेळी तिला मालिकेची संपूर्ण टीम शुभेच्छा देण्यासाठी उपस्थित होती. दरम्यान पूर्वाने तिच्या पोस्टमध्ये सेटवरचे काही न पाहिलेले फोटो सुद्धा पोस्ट केले आहेत. .पूर्वा गोखलेने लिहलं की, 'किमया ही वादळासारखी येऊन मालिकेचा एक भाग झाली. या भूमिकेला प्रेक्षकांचा भरभरून प्रतिसाद मिळाला. ही भूमिका पाहुण्या कलाकाराची असल्यामुळे १५ दिवसातच मी या मालिकेतून निरोप घेतेय. माझ्यावर सगळ्यांनी खूप प्रेम केलं, मला आपलंसं केलं. मी सर्वांचे आभार मानते आणि तुम्हा सर्वांची मी ऋणी आहे.'.दरम्यान पूर्वाच्या या पोस्टवर 'वीण दोघांतली ही तुटेना' या मालिकेच्या सहकलाकरांनी सुद्धा कमेंट्स करत तिला शुभेच्छा दिल्यात. तसंच त्यांनी 'आम्ही सुद्धा तुला मिस करु' अशा भावनाही व्यक्त केल्यात. पोस्टमध्ये पुर्वांनी सहकलाकारांसह निर्मात्यांचे सुद्धा आभार मानले आहेत. सध्या सोशल मीडियावर तिची पोस्ट व्हायरल होतेय. अनेक नेटकऱ्यांनी कमेंट्स करत पूर्वाचं कौतूक सुद्धा केलय. तिच्या पोस्टवर तेजश्रीने सुद्धा 'मिस यू टू' अशी कमेंट केली आहे.