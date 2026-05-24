सावळ्याची जणू सावलीच्या खलनायिकेची दुसऱ्या मालिकेतही एंट्री! साकारतेय इन्स्पेक्टरची भूमिका

Marathi Entertainment News : मराठी इंडस्ट्रीत आता कलाकार एकावेळी एकच मालिकेत काम करतात. पूर्वी एकावेळी एखादा कलाकार अनेक मालिकांमध्ये दिसायचा. पण आता वेळेअभावी किंवा करारामुळे तसं करणं त्यांना शक्य होत नाही. असं असतानाही काही कलाकार एकावेळेस दोन मालिकांमध्ये काम करत असतात. असंच घडलं आहे एका अभिनेत्रीच्या बाबतीत जिची सध्याची भूमिका गाजलेली असूनही दुसऱ्या मालिकेतही ती काम करतेय. .ही अभिनेत्री आहे पूर्वा शिंदे. पूर्वा सध्या झी मराठीवरील सावळ्याची जणू सावली या मालिकेत निगेटिव्ह पात्र साकारतेय. काही आठवड्यांपूर्वीच तिची मालिकेत एंट्री झाली. राजकुमारची दुसरी बायको म्हणून तिची एंट्री या मालिकेत झाली. तिच्या भूमिकेची चर्चा सुरु असतानाच आता पूर्वा आणखी एका मालिकेत काम करते आहे. .सन मराठीवरील इन्स्पेक्टर मंजू मालिकेत पूर्वा सध्या काम करते आहे. पूर्वा पाटील ही पोलीस अधिकाऱ्याची भूमिका ती या मालिकेत साकारते आहे. पूर्वा ही तात्यासाहेबांची मुलगी असून सत्याचा बदला घेण्यासाठी ती परत आली असल्याचं मालिकेत दाखवण्यात आलं आहे. .आता पूर्वाच्या दोन्ही मालिकांविषयी प्रेक्षकांमध्ये कमालीची उत्सुकता निर्माण झाली आहे. सावळ्याची जणू सावली मालिकेत ती मोनिका ही राजकुमाराच्या दुसऱ्या बायकोच्या भूमिकेत दिसतेय. मेहेंदळेचं साम्राज्य मिळावं म्णून ती धडपड करतेय असं दाखवण्यात आलं आहे..दरम्यान याच मालिकेतील जगन्नाथची भूमिका साकारणारे कलाकारही दोन मालिकांमध्ये काम करत आहेत. ठरलं तर मग मालिकेतही त्यांची भूमिका हिट आहे.