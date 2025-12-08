'जया बच्चन 2.0?' मुंबई एअरपोर्टवर रेखाचा राग अनावर, नेटकरी म्हणाले... 'असं काय रेखा जी?'

Rekha’s Airport Video Goes Viral: बॉलिवूडमधील अभिनेत्री जया बच्चन यांना पापाराझीबद्दल केलेल्या वक्तव्यामुळे प्रचंड ट्रोल करण्यात आलं होतं. जया बच्चन अनेक वेळा चाहत्यांवर सुद्धा ओरडताना दिसतात. अनेक चाहते त्यांच्यासोबत बोलण्यासाठी किंवा फोटो काढण्यासाठी येतात. परंतु त्या नेहमीच चाहत्यांच्या इग्नोर करताना पहायला मिळतात. असाच काहीसा प्रकार रेखा यांच्याकडून झालेलं पहायला मिळालं. सध्या सोशल मीडियावर रेखा यांचा व्हिडिओ व्हायरल होतोय..अभिनेत्री रेखा याचा एअरपोर्टवरील एक व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. या व्हिडिओमध्ये त्या फोटो काढण्यासाठी आलेल्या महिलेला इग्नोर करताना पहायला मिळताय. पापाराझी विरल भयानी यांच्या सोशल मीडिया अकाऊंटवर हा व्हिडिओ शेअर करण्यात आला. तेव्हापासून नेटकऱ्यांमध्ये जया बच्चन २.० अशा कमेंट्स येताना पहायला मिळताय. .व्हायरल होत असलेला व्हिडिओ हा मुंबईच्या एअरपोर्टवरील आहे. या व्हिडिओमध्ये रेखा आणि तिची सेक्रेट्री फरजाना एअरपोर्टमधून बाहेर येताना पहायला मिळल्या. याच वेळी एक महिला रेखा यांच्या जवळ फोटो काढण्यासाठी येत होती. परंतु रेखा तिला मागे ढकलत पुढे निघून जातात. मागे मागे आलेल्या महिलेला परजाना थांबवण्याचा प्रयत्नही करत होत्या. .रेखाचा उल्लेख जया बच्चन 2.0व्हिडिओवर एका यूजरने लिहलं की, 'मग जया आणि रेखामध्ये काय अंतर आहे?' तर दुसऱ्या एका नेटकऱ्याने लिहलं की, 'जया बच्चन २.०' तर अनेकांनी कमेंट करत लिहलं की, 'देवा ही सुद्धा जया बच्चन यांच्यासारखी वागतेय. असं कसं चालेल' अशा नेटकऱ्यांमध्ये कमेंट्स येताना पहायला मिळताय. .मुलं न होऊ देण्याचा निर्णय चुकला नाही... लोकप्रिय अभिनेत्रीचं स्पष्ट मत; यावर पर्ण पेठे म्हणाली- माझ्या वयात... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.