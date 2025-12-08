Premier

'जया बच्चन 2.0?' मुंबई एअरपोर्टवर रेखाचा राग अनावर, नेटकरी म्हणाले... 'असं काय रेखा जी?'

Rekha Ignoring Fan at Mumbai Airport Sparks Trolls: बॉलिवूड अभिनेत्री रेखा यांचा एअरपोर्टवरील एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर जोरदार व्हायरल होत आहे. या व्हिडिओमध्ये त्यांनी फोटो काढण्यासाठी आलेल्या एका महिलेला इग्नोर केल्याचे दिसते.
Rekha’s Airport Video Goes Viral: बॉलिवूडमधील अभिनेत्री जया बच्चन यांना पापाराझीबद्दल केलेल्या वक्तव्यामुळे प्रचंड ट्रोल करण्यात आलं होतं. जया बच्चन अनेक वेळा चाहत्यांवर सुद्धा ओरडताना दिसतात. अनेक चाहते त्यांच्यासोबत बोलण्यासाठी किंवा फोटो काढण्यासाठी येतात. परंतु त्या नेहमीच चाहत्यांच्या इग्नोर करताना पहायला मिळतात. असाच काहीसा प्रकार रेखा यांच्याकडून झालेलं पहायला मिळालं. सध्या सोशल मीडियावर रेखा यांचा व्हिडिओ व्हायरल होतोय.

