ना कोणता अभिनेता ना दिग्दर्शक ! 'या' व्यक्तीशी लग्नगाठ बांधणार लग्नाची बेडी फेम रेवती लेले

Marathi Entertainment News : मराठी टेलिव्हिजन इंडस्ट्रीमधील प्रसिद्ध अभिनेत्री रेवती लेले लवकरच लग्नबंधनात अडकणार आहे. रेवतीच्या लग्नपूर्वीच्या कार्यक्रमांना सुरुवात झालीये. काही काळापूर्वीच तिचा मेहेंदी सोहळा पार पडला. पण अजून तिने तिच्या होणाऱ्या नवऱ्याविषयी काहीही माहिती शेअर केली नाहीये. पण एका सोशल मीडिया पेजने तिच्या होणाऱ्या नवऱ्याची माहिती उघड केली आहे. .बोलक्या रेषा या पेजने नुकतीच रेवतीच्या होणाऱ्या नवऱ्याचं नाव जाहीर केलं. तिच्या भावी नवऱ्याचं नाव कौशिक भिडे असं आहे. सोशल मीडियावर त्यांनी त्याचे फोटोही शेअर केले आहेत. .रेवतीचा होणारा नवरा होता मराठी इंडस्ट्रीशी संबंधित नसून तो एक बिझनेसमन आहे. डिस्को असं त्याच्या कंपनीचं नाव आहे. त्याच्याविषयी याहून अधिक माहिती समजू शकली नाहीये. तर आज रेवती आणि कौशिकचा हळदी सोहळाही पार पडला. बोलक्या रेषा पेजने त्यांच्या हळदीचेही फोटो शेअर केले आहेत. .दरम्यान रेवतीने लग्नाची बेडी या मालिकेबरोबरच स्वामिनी या मालिकेतही काम केलं आहे. या मालिकेत तिने साकारलेली रमाबाईंची भूमिका अनेकांना आवडली. त्यानंतर लग्नाची बेडी या मालिकेत ती निगेटिव्ह भूमिकेत दिसत होती. .रेवती आधी अभिनेता आदिश वैद्यबरोबर रिलेशनशिपमध्ये होती. त्यांनी त्यांचं नातंही जाहीर केलं होतं. पण काही वर्षांपूर्वी या जोडीचा ब्रेकअप झाला आणि त्यावर त्यांनी भाष्य करणं टाळलं आहे.