"मी देवाला वाईट बोलले आणि तिथेच शिक्षा मिळाली" रिंकूने सांगितला केदारनाथला आलेला अनुभव "मी नास्तिक.."

Marathi Entetrainment News : सैराट, कागर, मेकअप यांसारख्या सिनेमातून आपल्या दमदार अभिनयाने रिंकूने सिनेविश्वावर स्वतःची वेगळी छाप उमटवली आहे. स्वतःच्या वैयक्तिक आयुष्यावरही रिंकू बऱ्याचदा भरभरून बोलते. नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत तिने केदारनाथ यात्रेला तिला आलेला अनुभव शेअर केला. काय म्हणाली रिंकू जाणून घेऊया. .रिंकूने नुकतीच राजश्री मराठीला मुलाखत दिली. यावेळी तिने हा अनुभव शेअर केला. देवावर विश्वास नसणाऱ्या रिंकूला केदारनाथला आलेला चमत्कारिक अनुभव कसा होता जाणून घेऊया. .रिंकू म्हणाली की,"माझा आधी देवावर विश्वास नव्हता. पण अचानक माझं केदारनाथला जाणं झालं. मी गुरुवारी पौर्णिमेच्या दिवशी चालत केदारनाथला गेले. खूप थकले होते आणि पायही दुखत होते. दर्शन झाल्यावर मला असं वाटलं की, परतीच्या प्रवासासाठी चॉपर मिळावं कारण दुसऱ्या दिवशी आमचं फ्लाईट होतं. पण दोन-तीन तास वाट पाहूनही हेलिकॉप्टर मिळेना."."आम्ही बराच वेळ थांबलो. वाट बघून शेवटी अंधार व्हायला लागला होता. मी देवाला म्हणाले की, मला चॉपर मिळू दे. मी माझ्या कुटूंबासह दर्शनाला येईन. नंतर एक माणूस आला आणि म्हणाला आता हेलिकॉप्टर मिळणार नाही. तेव्हा मी रडू लागले. मी चिडत होते. त्या त्रासात मी देवावर राग व्यक्त केला. मी म्हणाले हा काय देव आहे. काय ऐकतोय का ? चॉपर पाहिजे तेही देत नाहीये. असं बोलत जात असतानाच मागून एक माणूस आला आणि त्याने हेलिकॉप्टरबद्दल विचारलं. तो म्हणाला फक्त दोनच सीट आहेत."."मला खूप आनंद झाला. त्या आनंदातच पळत पळत जात असताना मी इतक्या जोरात पडले की माझ्या गुडघ्याला लागलं. मी खूप वाईट बोलले शंकराला आणि त्यानंतर मी देवाला म्हटलं मी आता पुढे कधीच तक्रार करणार नाही. मला तिथल्या तिथेच शिक्षा मिळाली. कारण बरेच लोक वाट बघत होते आणि आम्हाला दोघींनाच चॉपरमधून जाण्याची संधी मिळाली. त्यानंतर माझा विश्वास बसला ती एक शक्ती आहे." असं ती पुढे म्हणाली.