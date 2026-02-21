Premier

"मी देवाला वाईट बोलले आणि तिथेच शिक्षा मिळाली" रिंकूने सांगितला केदारनाथला आलेला अनुभव "मी नास्तिक.."

Rinku Rajguru Spiritual Experience At Kedarnath Visit : अभिनेत्री रिंकू राजगुरूला केदारनाथला दर्शनाला गेल्यावर दैवी अनुभव आला. आधी नास्तिक असलेल्या रिंकूचा हा अनुभव कसा होता जाणून घेऊया.
kimaya narayan
Marathi Entetrainment News : सैराट, कागर, मेकअप यांसारख्या सिनेमातून आपल्या दमदार अभिनयाने रिंकूने सिनेविश्वावर स्वतःची वेगळी छाप उमटवली आहे. स्वतःच्या वैयक्तिक आयुष्यावरही रिंकू बऱ्याचदा भरभरून बोलते. नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत तिने केदारनाथ यात्रेला तिला आलेला अनुभव शेअर केला. काय म्हणाली रिंकू जाणून घेऊया.

