"आता मी सिंगल पण आधी.." ब्रेकअपबद्दल रिंकूचा पहिल्यांदाच खुलासा ; "रिलेशनशिपची मला भीती वाटते.."

Rinku Rajguru On Breakup : अभिनेत्री रिंकू राजगुरूने पहिल्यांदाच तिच्या ब्रेकअपवर भाष्य केलं. काय म्हणाली रिंकू आणि रिलेशनशिपपेक्षा लग्नाला ती का प्राधान्य देईल हे सुद्धा सांगितलं.
Marathi Entertainment News : मराठी अभिनेत्री रिंकू राजगुरू घराघरात पोहोचली ते सैराट या सिनेमामुळे. या सिनेमानंतर तिने अनेक वेगळ्या सिनेमांमध्ये काम केलं पण अजूनही तिची ओळख आर्ची म्हणूनच आहे. तिच्या इतक्या वर्षाच्या करिअरबरोबरच वैयक्तिक आयुष्यही चर्चेत राहिलं आहे. नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीमध्ये प्रेम, रिलेशनशिप आणि ब्रेकअपबद्दल भाष्य केलं आहे.

