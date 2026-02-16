"आता मी सिंगल पण आधी.." ब्रेकअपबद्दल रिंकूचा पहिल्यांदाच खुलासा ; "रिलेशनशिपची मला भीती वाटते.."

Marathi Entertainment News : मराठी अभिनेत्री रिंकू राजगुरू घराघरात पोहोचली ते सैराट या सिनेमामुळे. या सिनेमानंतर तिने अनेक वेगळ्या सिनेमांमध्ये काम केलं पण अजूनही तिची ओळख आर्ची म्हणूनच आहे. तिच्या इतक्या वर्षाच्या करिअरबरोबरच वैयक्तिक आयुष्यही चर्चेत राहिलं आहे. नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीमध्ये प्रेम, रिलेशनशिप आणि ब्रेकअपबद्दल भाष्य केलं आहे. .रिंकूने राजश्री मराठीला मुलाखत दिली. यावेळी तिला "तू कायम सिंगल आहेस की आयुष्यात आधी कोणी होतं ?" असं उत्तर दिलं. यावर ती म्हणाली की,"आवडणं एक असतं. कधीतरी कोणीतरी आवडलं होतं. ते होऊन गेलेलं आधी. कोणाबद्दल प्रेम वाटलं नाही असं नाहीये. पण आता मी सिंगल आहे. आधी होत पण आता आमचे रस्ते मोकळे आहेत.".त्यानंतर तिला मुलगा कसा पाहिजे असा प्रश्न विचारण्यात आला. त्यावर ती म्हणाली की,"मला फॅमिली मॅनसारखा मुलगा हवाय. जो मला समजून घेईल. ज्याला कुटूंब महत्त्वाचं असेल, माणसांची कदर असेल. महत्त्वाचं म्हणजे तो फक्त माझा असला पाहिजे.".तर आताच्या पिढीच्या रिलेशनशिप स्टाईलबद्दलही तिने तिचं मत व्यक्त केलं. "जो मला म्हणेल की मरेपर्यंत तूच माझी बायको राहशील त्याच्याशीच मी लग्न करेल. रिलेशनशिप आणि सिच्युएशनशिपची मला खूप भीती वाटते. कमिटमेंटची लोकांना इतकी भीती आहे तर आपण कोणाच्या भावनांशी कसं खेळणार इतकं. कधी पण या कधी पण निघून जा यामुळे भीती वाटते."."आपण कोणामध्ये तरी इमोशनली इन्व्हेस्ट होतंय तर नाही म्हटलं तरी आपण अवलंबून राहतो त्या माणसामुळे. आजकाल कोणत्याही कारणामुळे व्यक्ती सोडून जातात. आपल्या आई-वडिलांच्या काळात समजून घेऊ. आता भीती आहे की प्रेम खरं असेल का ? असेल तरीही टिकेल का ? या सगळ्या गोष्टींची मला खूप भीती वाटते. असं कसं असू शकत की प्रेम नसताना तुम्ही सिच्युएशनशिपमध्ये गेलात आणि नंतर नाही पटलं तर निघून जातात. माझं असं आहे की खूप भावनिक आहे. माझ्या भावना या टोकाच्या आहेत. मी खूप आरपार प्रेम करणारी मुलगी आहे. पण तशी जबाबदारी शेवटपर्यंत घेणारी व्यक्ती हवी. " असं ती म्हणाली. .भारताचा भव्य-दिव्य इतिहास रुपेरी पडद्यावर ! संजय लीला भन्साळी आणि केतन मेहतांच्या जय सोमनाथ सिनेमाचं पोस्टर रिलीज .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.