स्वाती चिटणीस नाही तर ही अभिनेत्री साकारणार ठरलं तर मगमधील पूर्णा आजीची भूमिका ! सेटवरील Video Viral

This Veteran Actress Is Going To Play Purna Aaji Role In Tharal Tar Mag : ठरलं तर मग मालिकेत लवकरच पूर्णा आजीचा कमबॅक होणार आहे. मराठी इंडस्ट्रीमधील दिग्गज अभिनेत्री ही भूमिका साकारणार आहे.
kimaya narayan
Marathi Entertainment News : काही महिन्यांपूर्वी ज्येष्ठ अभिनेत्री ज्योती चांदेकर यांचं निधन झालं. त्यानंतर ठरलं तर मग या मालिकेत त्या साकारत असलेली पूर्णा आजींची भूमिका कोण साकारणार ही चर्चा सुरु असतानाच अखेर नव्या अभिनेत्रीची एंट्री झाली आहे. सोशल मीडियावर नव्या पूर्णा आजीच्या सेटवरच्या पहिल्या दिवसाचा व्हिडीओ शेअर करण्यात आला.

