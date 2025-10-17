स्वाती चिटणीस नाही तर ही अभिनेत्री साकारणार ठरलं तर मगमधील पूर्णा आजीची भूमिका ! सेटवरील Video Viral

Marathi Entertainment News : काही महिन्यांपूर्वी ज्येष्ठ अभिनेत्री ज्योती चांदेकर यांचं निधन झालं. त्यानंतर ठरलं तर मग या मालिकेत त्या साकारत असलेली पूर्णा आजींची भूमिका कोण साकारणार ही चर्चा सुरु असतानाच अखेर नव्या अभिनेत्रीची एंट्री झाली आहे. सोशल मीडियावर नव्या पूर्णा आजीच्या सेटवरच्या पहिल्या दिवसाचा व्हिडीओ शेअर करण्यात आला. .सुभेदाराच्या अन्नपूर्णा निवासमध्ये नव्या पूर्णा आजीचं आगमन होणार आहे. सेटवर नुकतंच नव्या पूर्णा आजीचं आगमन झालं आहे. त्याची झलक स्टार प्रवाहने त्यांच्या ऑफिशिअल सोशल मीडिया पेजवर शेअर केली. .व्हिडिओमध्ये सगळेजण नव्या पूर्णा आजीचं सेटवर स्वागत करण्यासाठी पूर्ण टीम सज्ज झालेली पाहायला मिळत आहेत. त्यांचं सेटवर आगमन होताच सगळ्या कास्टने त्यांच स्वागत केलं. अर्जुनची भूमिका साकारणार अभिनेता अमित भानुशाली त्यांच्या पाया पडला..या अभिनेत्री रोहिणी हट्टंगडी आहेत असं अनेकांनी कमेंट्स मध्ये म्हटलं आहे. अजून याबाबत अधिकृत घोषणा झालेली नाहीये. या आधी स्वाती चिटणीस यांच्या नावाची चर्चा होती. पण त्या ही मालिका करत नसल्याचं आता स्पष्ट झालं आहे. .ज्योती यांच्या निधनानंतर मालिकेच्या निर्मात्या सुचित्रा बांदेकर यांनी ते नव्या कलाकाराचा शोध लवकरच घेणार असल्याचं जाहीर केलं होतं. जुईनेही याबाबतचे संकेत दिले होते. .स्मिता यांच्या मृत्यूनंतर 'या' दिग्गज अभिनेत्रीच्या प्रेमात पडलेले राज बब्बर ; ब्रेकअपचं कारण धक्कादायक !.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.