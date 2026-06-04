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"म्हणून नव्या दिग्दर्शकासोबत काम करायला आवडतं"- सई ताम्हणकर

Saie Tamhankar Tells Reason Why She Like To Work With New Director : अभिनेत्री सई ताम्हणकरने तिला कायम नव्या दिग्दर्शकांबरोबर काम करण्यास का आवडतं हे उघड केलं. काय म्हणाली सई जाणून घेऊया.
"म्हणून नव्या दिग्दर्शकासोबत काम करायला आवडतं"- सई ताम्हणकर
kimaya narayan
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Entertainment News : क्रॉसओव्हर क्वीन सई ताम्हणकर कायम नावीन्यपूर्ण आणि विविध पध्दतीच्या भूमिका करताना दिसत असून कामाचं सातत्य जपत तिने आजवर खूप दर्जेदार ताकदीच्या भूमिका साकारल्या आहेत. या भूमिका करताना तिला भक्कम साथ देणाऱ्या तिच्या सई लवकरच "तुंबाडची मंजुळा" या चित्रपटात नव्या भूमिकेत दिसणार असून या चित्रपटाचे दिग्दर्शन नवोदित दिग्दर्शक विविध कोरगांवकर यांनी केल आहे.

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