लाल शालू, केसात गजरा... अखेर सामंथाने दुसऱ्यांदा बांधली लग्नगाठ; लग्नाचे फोटो पाहिलेत का?

SAMANTHA'S SECOND MARRIEGE PHOTOS: लोकप्रिय दाक्षिणात्य अभिनेत्री सामंथा रूथ प्रभू हिच्या दुसऱ्या लग्नाची जोरदार चर्चा सुरू होती. ती लोकप्रिय दिग्दर्शक राज निदीमोरु याच्याशी लग्नगाठ बांधणार असल्याचं बोललं जात होतं. आता त्या चर्चा खऱ्या ठरल्यात. सामंथाने कोइम्बतूर येथे राजसोबत विवाह केला आहे. चाहत्यांची लाडकी सामंथा दुसऱ्यांदा लग्नबंधनात अडकलीये. तिच्या लग्नाचे फोटोही समोर आलेत. तिने कोइम्बतूर येथील इशा फाउंडेशन येथील मंदिरात अत्यंत साध्या पद्धतीने विवाह केला आहे. त्यांच्या लग्नाने अनेकांना आश्चर्याचा धक्का बसला आहे. तर चाहते त्यांच्यावर शुभेच्छांचं वर्षाव करत आहेत. .सामंथाने तिच्या इंस्टाग्रामवर पोस्ट करत याबद्दल सांगितलं आहे. तिने तिच्या लग्नाचे फोटो शेअर केलेत. या खास दिवसासाठी सामंथाने लाल रंगाची बनारसी सिल्क साडी निवडली, ज्याची जरदोसी बॉर्डर आहे. तिने साडीला मॅचिंग ब्लाउजसह घातलंय. समांथा रूथ प्रभूने तिचा लग्नाचा लूक स्टेटमेंट सोन्याच्या नेकलेसने पूर्ण केला, ज्यामध्ये तिने मॅचिंग चांदबाली, कानातले, कडा आणि अंगठ्या घालल्या. तिने तिची हटके एंगेजमेंट रिंगमध्ये देखील दाखवलीये. जे फोटो आता इंटरनेटवर धुमाकूळ घालत आहेत. .सामंथाने अभिनेता नागा चैतन्यसोबत २०१७ साली गोव्यामध्ये लग्न केलं होतं. मात्र काही वर्षात ते वेगळे झाले. २०२१ मध्ये त्यांचा घटस्फोट झाला. त्यानंतर सामंथा डिप्रेशनमध्ये गेलेली. तर नागा चैतन्य याने शोभिता धुलिपाला हिच्याशी लग्न केलं. आता सामंथादेखील दुसऱ्यांदा लग्नबंधनात अडकली आहे.