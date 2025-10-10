Premier

"मी तिला फोन केला तर ती रडू लागली" संयोगिता भावेंनी सांगितली प्रिया मराठेच्या अखेरच्या फोनची आठवण

Sanyogeet Bhave Opens Up About Last Call With Priya Marathe : दिवंगत अभिनेत्री प्रिया मराठे हिच्याशी झालेल्या अखेरच्या बोलण्याबद्दल अभिनेत्री संयोगिता भावे व्यक्त झाल्या. काय म्हणाल्या त्या जाणून घेऊया.
kimaya narayan
Updated on

Marathi Entertainment News : अभिनेत्री प्रिया मराठेच्या अकस्मात निधनाच्या धक्क्यातून अजूनही मराठी सिनेविश्व सावरलेलं नाहीये. आजही अनेक कलाकार विविध मुलाखतीतून, सोशल मीडियाच्या माध्यमातून तिच्या आठवणी शेअर करतात. नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत अभिनेत्री संयोगिता भावे यांनी प्रियाच्या आठवणी शेअर केल्या.

Marathi Actress
Priya Marathe
Entertainment news

