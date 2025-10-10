"मी तिला फोन केला तर ती रडू लागली" संयोगिता भावेंनी सांगितली प्रिया मराठेच्या अखेरच्या फोनची आठवण

Marathi Entertainment News : अभिनेत्री प्रिया मराठेच्या अकस्मात निधनाच्या धक्क्यातून अजूनही मराठी सिनेविश्व सावरलेलं नाहीये. आजही अनेक कलाकार विविध मुलाखतीतून, सोशल मीडियाच्या माध्यमातून तिच्या आठवणी शेअर करतात. नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत अभिनेत्री संयोगिता भावे यांनी प्रियाच्या आठवणी शेअर केल्या. .स्टार प्रवाहवरील लग्नानंतर होईलच प्रेम या मालिकेतील वसू आत्या या भूमिकेमुळे संयोगिता भावे चर्चेत आहेत. त्यांनी साकारलेल्या विविध भूमिका प्रेक्षकांना आवडल्या आहेत. त्यांनी प्रिया सोबत कोण म्हणतं टक्का दिला या नाटकात त्यांनी एकत्र काम केलं. प्रियाच्या अचानक एक्झिटविषयीच्या भावना त्यांनी व्यक्त केल्या. .त्या म्हणाल्या की,"ती तुझेच मी गीत ही मालिका करत असताना तिला कॅन्सरचं निदान झालं. मग तिचं ऑपरेशन झालं. त्यातून ती बरी झाली. मग तिने नाटकाचा यूएस दौरा केला. मग आम्ही कोण म्हणतं टक्का दिला ? या नाटकात एकत्र काम करत होतो. त्या दरम्यान मी, ती आणि पल्लवी वाघ प्रचंड घट्ट मैत्रिणी झालो. मागच्या वर्षी जुलैमध्ये प्रयोग लागलेला होता आणि फोन आला की प्रयोग कॅन्सल झालाय. पुढचेही प्रयोग होल्डवर आहेत. मी विचारलं काय झालं ? तर प्रियाला बरं नाहीये."."मी प्रियाला फोन केला. ती रडायला लागली. मी तिला विचारलं बाळा काय झालंय ते सांग. या आधी ती मला तिच्या कॅन्सरविषयी बोलली होती. त्यामुळे मला माहित होतं. तर ती म्हणाली की कॅन्सर पुन्हा डिटेक्ट झाला आहे.पण तिच्यवर उपचार चालू होते. सगळं चालू होतं. पण माहित नाही काय झालं. ज्या दिवशी बातमी समजली त्या दिवशी मी पूर्णपणे खचले होते. आम्ही तिला खूप सांगायचो भेटायला येतो, तू आम्हाला भेट पण ती नाहीच म्हणायची. तिचं असं असेल जस लोकांनी तिला छान पाहिलंय तसेच मला आठवावं."."मी तिच्या निर्णयाचा आदर केला. तो तिचा वैयक्तिक निर्णय होता. मी पूर्णपणे तिच्या निर्णयाचा आदर केला आणि तिला नाही भेटले. ती नाहीये याचं खूप वाईट वाटतंय." असं त्या पुढे म्हणाल्या.."पहिल्यांदा असा धीट पेशंट पाहिला" लग्नानंतर होईलच प्रेम फेम अभिनेत्रीने सांगितला कॅन्सर ऑपरेशनचा अनुभव.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.