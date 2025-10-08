घटस्फोटानंतर तब्बल 14 वर्षांनी टीव्ही अभिनेत्रीने पुन्हा बांधली लग्नगाठ; नवरा करतो 'या' क्षेत्रात काम

Entertainment News : हिंदी टेलिव्हिजन इंडस्ट्री गाजवणाऱ्या टीव्ही अभिनेत्रीने तब्बल 14 वर्षांनी लग्नगाठ बांधली. या अभिनेत्रीने लागोपाठ सुपरहिट मालिका देत हिंदी टेलिव्हिजन विश्व गाजवलं. नंतर बिग बॉसच्या घरात प्रियकराशी लग्नगाठ बांधली आणि नंतर वर्षभरातच त्यांनी घटस्फोट घेतला. त्यानंतर बऱ्याच काळाने तिने तिच्या आताच्या प्रियकराशी लग्न करण्याची निर्णय घेतला. कोण आहे ही अभिनेत्री जाणून घेऊया. .ही अभिनेत्री आहे सारा खान. बिदाई या मालिकेमुळे ती अतिशय लोकप्रिय झाली होती. तिने साकारलेली साधना ही भूमिका खूप गाजली होती. त्यानंतर तिने ससुराल सिमर का, प्रीत से बंधी डोर, भाग्यलक्ष्मी या गाजलेल्या मालिकांमध्ये तिने काम केलं आहे. .साराने अभिनेता आणि निर्माता क्रिश पाठक 6 ऑक्टोबरला रजिस्टर पद्धतीने लग्न केलं. गेली काही वर्षं ते लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये राहत होते आणि अखेर त्यांनी लग्नाचा निर्णय घेतला. टाईम्स ऑफ इंडियाला दिलेल्या मुलाखतीत तिने म्हटलं की,"जेव्हा पासून आम्ही एकत्र राहत होतो तेव्हापासून मी स्वतःला क्रिशची पत्नी मानते. पण आमचं लग्न नोंदवणं ही वेगळी गोष्ट आहे. माझ्या पोटात गोळा आला होता. मी आनंदी होते. जोडीदार म्हणून माझं जे काही स्वप्न होतं ते क्रिशने पूर्ण केलं आहे. जेव्हा तुम्ही संयमाने वाट पाहता तेव्हा योग्य व्यक्ती तुमच्या आयुष्यात येते. आमचं कोर्ट मॅरेज हा प्रायव्हेट सोहळा होता. पण डिसेंबरमध्ये आम्ही थाटात लग्न करणार आहोत. " असं ती पुढे म्हणाली..त्यांच्या लव्हस्टोरीविषयी सांगताना म्हणाली की,"आमची ओळख डेटिंग साईटवर झाली. जेव्हा मी त्याचा फोटो पहिला तेव्हाच मला काहीतरी कनेक्शन जाणवलं. आम्ही बोलू लागलो आणि त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी भेटलो. मी त्याला आधीच सांगितलं होतं की खूप गंभीरपणे नात्याचा विचार करतेय. मला लग्न करायचं आहे.".आंतरधर्मीय लग्नाबद्दल बोलताना ती म्हणाली की,"प्रेम हा सगळ्यात मोठा धर्म आहे. प्रत्येक धर्म आपल्याला तीच शिकवण देतो. आम्हीही त्यावरच विश्वास ठेवतो. आमच्या नात्यात आम्ही जुन्या चुकांमधून शिकण्यावर भर दिला आहे. आम्ही एकमेकांकडून बऱ्याच गोष्टी शिकतो. हे लग्न आमच्यासाठी खरी पार्टनरशिप आहे.".आमच्यात ३६ चा आकडा होता... अश्विनी भावेंवर जळायच्या वर्षा उसगावकर; स्वतः दिली कबुली, म्हणाल्या, 'ऋषी कपूर तिच्यासोबत... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.