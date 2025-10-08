Premier

घटस्फोटानंतर तब्बल 14 वर्षांनी टीव्ही अभिनेत्रीने पुन्हा बांधली लग्नगाठ; नवरा करतो 'या' क्षेत्रात काम

TV Actress Tie Knot With Boyfriend After 14 Years Of Divorce : टेलिव्हिजनवरील प्रसिद्ध अभिनेत्रीने घटस्फोटानंतर तब्बल 14 वर्षांनी लग्नगाठ बांधली. कोण आहे ही अभिनेत्री जाणून घेऊया.
TV Actress Tie Knot With Boyfriend After 14 Years Of Divorce

kimaya narayan
Updated on

Entertainment News : हिंदी टेलिव्हिजन इंडस्ट्री गाजवणाऱ्या टीव्ही अभिनेत्रीने तब्बल 14 वर्षांनी लग्नगाठ बांधली. या अभिनेत्रीने लागोपाठ सुपरहिट मालिका देत हिंदी टेलिव्हिजन विश्व गाजवलं. नंतर बिग बॉसच्या घरात प्रियकराशी लग्नगाठ बांधली आणि नंतर वर्षभरातच त्यांनी घटस्फोट घेतला. त्यानंतर बऱ्याच काळाने तिने तिच्या आताच्या प्रियकराशी लग्न करण्याची निर्णय घेतला. कोण आहे ही अभिनेत्री जाणून घेऊया.

actress
tv actress
Entertainment news
Entertainment Field
tv artist

