Video : 'असा' झाला शुभविवाह मालिकेचा शेवट ! अभिनेत्रीने शेअर केले Behind The Scene

Marathi Entertainment News : स्टार प्रवाहवरील शुभविवाह ही मालिका लवकरच संपणार आहे. या मालिकेत सध्या अनेक ट्विस्ट येत आहेत आणि मालिका शेवटच्या वळणावर येऊन ठेपली आहे. त्यातच मालिकेचा अखेरचा प्रोमो सोशल मीडियावर शेअर करण्यात आलं आहे. काय घडलं नेमकं जाणून घेऊया. .शुभविवाह मालिकेत रागिणी सगळ्या कुटूंबाला किडनॅप करते. त्यांना मारून टाकण्याचा तिचा प्लॅन असतो. त्यातच आता मालिकेत नवीन ट्विस्ट येणार आहे. .प्रोमोमध्ये पाहायला मिळालं की, रागिणी भूमी आणि आकाशसमोर कबूल करते की तिने आधी 20-25 खून केले आहेत. आता ती या आठ जणांचे खून करणार आहे. ती पुढे काही करणार तेवढ्यत भूमी गायकवाडांना हाक मारते. गायकवाड आत येतात आणि रागिणीला अटक होणार असल्याचं सांगतात. पोलीस शिपाई रागिणीला बेड्या घालते. रागिणीला जेल झाल्यामुळे सगळेजण आनंदी होतात. .मालिकेचा बिहाइंड द सीन सध्या चर्चेत आहे. काजल पाटीलने तिच्या सोशल मीडिया अकाउंटवर हा व्हिडीओ शेअर केला होता. अनेकांना हा व्हिडीओ आवडला..आता त्या जागी नवीन मालिका कोणती सुरु होणार यांची उत्सुकता सगळ्यांमध्ये आहे. .खऱ्या अर्थाने सत्ता बदलणार! आजीच्या नाकावर टिच्चून भावनाच्या हातात येणार घराच्या चाव्या; प्रोमो पाहून प्रेक्षक खुश