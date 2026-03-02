Premier

Video : 'असा' झाला शुभविवाह मालिकेचा शेवट ! अभिनेत्रीने शेअर केले Behind The Scene

Shubhvivah Serial Final Promo : स्टार प्रवाहवरील शुभविवाह मालिकेचा अखेरचा प्रोमो सोशल मीडियावर शेअर करण्यात आला आहे. मालिका संपण्याची घोषणा झाल्यानंतरही प्रोमो न आल्याने प्रेक्षक नाराज होते. त्यातच अभिनेत्रीने Behind The Scene शेअर केले आहेत.
kimaya narayan
Updated on

Marathi Entertainment News : स्टार प्रवाहवरील शुभविवाह ही मालिका लवकरच संपणार आहे. या मालिकेत सध्या अनेक ट्विस्ट येत आहेत आणि मालिका शेवटच्या वळणावर येऊन ठेपली आहे. त्यातच मालिकेचा अखेरचा प्रोमो सोशल मीडियावर शेअर करण्यात आलं आहे. काय घडलं नेमकं जाणून घेऊया.

