राजामौलींच्या ग्लोबट्रॉटरसाठी श्रुती हसनने गायलं खास गाणं ! सोशल मीडियावर शेअर केला अनुभव

Entertainment News : संगीत आणि सिनेमाच्या संगमात भावनांना नवा अर्थ देणारी अभिनेत्री-गायिका श्रुती हसन पुन्हा एकदा प्रेक्षकांच्या मनात आपली छाप उमटवण्यास सज्ज झाली आहे. एस.एस. राजामौली दिग्दर्शित बहुप्रतिक्षित चित्रपट ‘ग्लोबट्रॉटर’ साठी श्रुतीने तेलुगू गाणं गायले असून, संगीतकार एम. एम. कीरवाणी यांच्याशी जोडलेला एक खास प्रसंग तिच्यासाठी अत्यंत भावनिक ठरला आहे. कारण त्यात तिचे वडील, दिग्गज अभिनेता कमल हसन यांचंही अप्रत्यक्ष नातं आहे. .सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ शेअर करत श्रुतीने या अनुभवाबद्दल सांगितलं. या व्हिडिओमध्ये ती कीरवाणींसोबत रेकॉर्डिंग स्टुडिओत बसलेली दिसते. कीरवाणी पियानोवर ‘थेन्पांडी चीमैयिले’ (कमल हसन यांच्या ‘नायकन’ चित्रपटातील सुप्रसिद्ध गाणं) वाजवू लागतात. .सुरुवातीला श्रुतीला वाटतं की ते ‘विघ्नेश्वर मंत्र’ वाजवत आहेत, पण काही क्षणातच तिला उमगतं की ते तिच्या वडिलांचंच गाणं आहे. हा क्षण तिच्यासाठी भावनांनी ओथंबलेला ठरला. सोशल मीडियावर हा अनुभव तिने शेअर केला. .श्रुतीने आपल्या पोस्टमध्ये लिहिलं, “एम. एम. कीरवाणी सरांच्या संगीतासाठी गाण्याची संधी मिळाली, हा माझ्यासाठी सन्मान आहे. त्यांनी जेव्हा ‘नायकन’मधील बाबांचं गाणं वाजवलं, तेव्हा तो क्षण खूप खास वाटला. त्यांच्या आपुलकीबद्दल आणि संपूर्ण टीमच्या ऊबेबद्दल मी आभारी आहे.” . एस.एस. राजामौली दिग्दर्शित ‘ग्लोबट्रॉटर’ हा वर्षातील सर्वाधिक चर्चित चित्रपटांपैकी एक आहे. या चित्रपटात महेश बाबू, पृथ्वीराज सुकुमारन, प्रियांका चोप्रा यांसारखे कलाकार प्रमुख भूमिकेत दिसणार आहेत. चित्रपटाचा पहिला लूक १५ नोव्हेंबर रोजी हैदराबादमधील रामोजी फिल्म सिटी येथे आयोजित विशेष कार्यक्रमात सादर केलं जाणार आहे..बापासारखीच लेक ! किरण मानेंच्या मुलीला पाहिलंत का ? या नाटकात करतेय काम !.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.