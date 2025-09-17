Premier

'मनाचे श्लोक'च्या निमित्ताने देशपांडे सिस्टर्सनी पहिल्यांदाच केलं एकत्र सिनेमात काम; गौतमीची नवी इनिंग

Mrunmayee Deshpande & Gautami Deshpande Working Together For Movie Manache Shlok : अभिनेत्री मृण्मयी देशपांडे आणि तिची बहीण गौतमी मनाचे श्लोक सिनेमात पहिल्यांदाच एकत्र काम करत आहेत. जाणून घेऊया त्यांच्या या सिनेमाविषयी.
  1. दिग्दर्शिका व अभिनेत्री मृण्मयी देशपांडे या चित्रपटात दिग्दर्शनासोबत अभिनयाचीही दुहेरी जबाबदारी सांभाळतेय.

  2. तिची बहीण गौतमी देशपांडे पहिल्यांदाच गीतलेखन करत आहे; नुकतंच प्रदर्शित झालेलं ‘तू बोल ना’ हे गाणं प्रेक्षकांना आवडलं आहे.

  3. मृण्मयी आणि गौतमी पहिल्यांदाच एकत्र मोठ्या पडद्यावर झळकणार असल्याने हा चित्रपट खास ठरणार आहे.

