"नजरेत धग अन् रग..."ओळखलंत का 'रंगी'ला? १९ जूनला होतंय 'घबाडकुंड'चं दर्शन!

एक अनुभवी थिएटर आर्टिस्ट, कुशल मेकअप आर्टिस्ट आणि 'आयकॉन दी स्टाईल'च्या संस्थापक सदस्य म्हणून जिने स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण केली आहे, अशा हरहुन्नरी अभिनेत्रीला तुम्ही ओळखलंत का? आपल्या कलात्मक प्रवासात अनेक पैलू यशस्वीपणे हाताळल्यानंतर आता या अभिनेत्रीने एक अत्यंत गूढ आणि आव्हानात्मक भूमिका स्वीकारली आहे. ही अभिनेत्री दुसरी कोणी नसून स्मिता पायगुडे अंजुटे आहे. .स्मिता पायगुडे अंजुटे आता लवकरच 'घबाडकुंड' या चित्रपटाच्या निमित्ताने एका वेगळ्या आणि भीतीदायक भूमिकेत प्रेक्षकांसमोर येणार आहे. निर्माते रसिक कदम आणि दिग्दर्शक प्रीतम एस. के. पाटील यांची ही महत्त्वाकांक्षी संकल्पना येत्या १९ जून रोजी मोठ्या पडद्यावर साकारली जाणार आहे..काय आहे 'रंगी'चं रहस्य?या चित्रपटात स्मिता 'रंगी' नावाची व्यक्तीरेखा साकारत आहे. कथानकात 'रंगी' ही ब्लॅक मॅजिक (जादू-टोणा) करताना दिसणार असून, तिची तीक्ष्ण नजर आणि भयावह उपस्थिती प्रेक्षकांच्या अंगावर काटा आणणारी ठरेल. तिच्या या भूमिकेचं वर्णन "नजरेत धग अन् रग हिच्या अंगी, भल्या-भल्यांना घाम फोडते... नाव हिचं रंगी...!" या जबरदस्त टॅगलाईनने करण्यात आलं आहे. .थिएटरचा अनुभव आला कामाला!आपल्या या हटके भूमिकेबद्दल बोलताना स्मिता सांगतात, "'रंगी' ही भूमिका माझ्यासाठी अत्यंत खास आहे. माझ्या आजवरच्या थिएटरमधील अनुभवाचा आणि मेकअप आर्टिस्ट म्हणून असलेल्या कलेचा या व्यक्तिरेखेला आकार देताना खूप उपयोग झाला." ब्लॅक मॅजिकच्या पार्श्वभूमीवर उभी राहणारी ही 'रंगी' प्रेक्षकांच्या दीर्घकाळ लक्षात राहील, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला आहे. .गूढ आणि रहस्याने भरलेला हा 'घबाडकुंड' चित्रपट १९ जूनला प्रदर्शित होणार असून, स्मिता पायगुडे अंजुटे यांचा हा नवा अवतार पाहण्यासाठी प्रेक्षकांमध्ये आतापासूनच उत्सुकता निर्माण झाली आहे.