संत तुकारामांच्या आवलीची भूमिका साकारणार स्मिता शेवाळे; या सिनेमातून येणार भेटीस !

Smita Shevale Playing Avali Role In New Movie : अभिनेत्री स्मिता शेवाळे आगामी सिनेमात संत तुकारानांची पत्नी आवलीच्या भूमिकेत दिसणार आहे. जाणून घेऊया तिच्या नव्या भूमिकेविषयी आणि सिनेमाविषयी.
kimaya narayan
Updated on

Marathi Entertainment News : नवरात्र म्हणजे स्त्रीशक्तीचा उत्सव. देवीच्या विविध रूपांची उपासना करताना आवलीसारख्या स्त्रियांची आठवण येते, ज्या दैनंदिन आयुष्यात देवीचं मूर्त रूप ठरतात. तुकारामांच्या अध्यात्माला जमिनीवर घट्ट ठेवणारी आवली ही नवरात्रातील स्त्रीशक्तीच्या गौरवाला साजेशी आहे.

