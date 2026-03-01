इराण-अमेरिका युद्धादरम्यान दुबई आणि UAE मध्ये अडकल्या बॉलिवूडच्या दोन अभिनेत्री ; "अत्यंत भीतीदायक वातावरण.."

Marathi Entertainment News : इराणवर अमेरिकेने इस्रायलसह केलेल्या संयुक्त क्षेपणास्त्र कारवाईने संपूर्ण जगभरात खळबळ उडाली आहे. इराणचे सर्वोच्च नेते अताउल्ला खामेनी यांनाही या हल्ल्यात ठार करण्यात आलं. मध्य आशियातील या युद्धजन्य परिस्थितीचा फटका त्या ठिकाणी राहत असलेल्या, फिरण्यासाठी किंवा कामानिमित्त गेलेल्या नागरिकांनाही बसला आहे. दोन बॉलिवूड अभिनेत्रीही दुबई मध्ये अडकल्या आहेत. .बॉलिवूड अभिनेत्री ईशा गुप्ता UAE मध्ये सध्या अडकली आहे. सोशल मीडियावर पोस्ट शेअर करत तिने तेथील परिस्थितीची माहिती दिली. ती सध्या सुखरूप असल्याचं तिने सांगितलं. .ती म्हणाली की,"जे माझ्याशीसंपर्क करण्याचा प्रयत्न करत आहेत किंवा माझ्याबद्दल जाणून घेण्याचा प्रयत्न करत आहेत त्यांची सगळ्यांची मी माफी मागते. मी माझ्या चाहत्यांना उत्तर देऊ शकले नाही. मी आणि माझ्याबरोबर असलेले सदस्य सुखरूप आहेत. पण या ठिकाणी असलेली परिस्थिती अत्यंत भीतीदायक आणि कठीण आहे. देवाकडे मी प्रार्थना करते की देवाने आमचं रक्षण करावं." .तर अभिनेत्री सोनल चौहानसुद्धा दुबई एअरपोर्टवर अडकली आहे. तिने एक्सवर ट्विट करत तिने पंतप्रधान नरेंद्र मोदींकडे मदत मागितली. "आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी, सध्या मी दुबईमध्ये सुरु असलेल्या युद्धजन्य परिस्थितीमुळे अडकले आहे. अनेक विमानं रद्द झाली आहेत आणि भारतात परत येण्यासाठी काहीही मार्ग दिसत नाहीये. कृपया आम्हाला सरकारतर्फे भारतात परत येण्यासाठी काहीतरी मदत करावी. मी तुमची आभारी राहीन.".इस्रायल आणि अमेरिकेने इराणमध्ये लष्करी ठिकाणांवर कारवाई केल्यामुळे पश्चिम आशियातील परिस्थिती गंभीर झाली आहे. काही देशांनी हवाई क्षेत्र बंद केल्याने अनेक आंतरराष्ट्रीय विमान उड्डाणांवर परिणाम झाला आहे. अनेक विमान कंपन्यांना उड्डाणं रद्द करावी लागली किंवा मार्ग बदलावे लागले आहेत. .वयाने मोठी दिसते म्हणून सोनालीला हिंदी प्रोजेक्टमधून काढलं ; "मला फिलर्स वापरायचा सल्ला..".सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.