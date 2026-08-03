सोनाली कुलकर्णीच्या भावाची लगीनघाई! भावजयीवर भारी पडली नणंद; बायकोला पाहून कुणाल जीजू म्हणतात

मराठमोळी अभिनेत्री सोनाली कुलकर्णी हिने तिच्या अभिनयाच्या जोरावर प्रेक्षकांच्या मनात वेगळं स्थान निर्माण केलंय. तिच्या दिसण्यासोबतच तिच्या नृत्याचेही लाखो चाहते आहेत. सोनाली सध्या सोशल मीडियावर चर्चेत आहे. त्याचं कारण म्हणजे तिच्या सख्ख्या भावाचं लग्न. गेले काही दिवस सोनाली कुटुंबासोबत भारतात आहे. नुकतंच सोनालीच्या सख्ख्या भावाचं म्हणजे अतुल कुलकर्णीचं लग्न पार पडलं. आता या लग्नातले काही व्हिडिओ तिने शेअर केलेत. जे पाहून चाहते तिच्यावर पुन्हा फिदा झालेत. .सोनालीचा सख्खा भाऊ अतुल नुकताच नुकताच लग्नबंधनात अडकला आहे. त्याच्या लग्नाचे काही फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल होतायत. तर सोनालीने तिच्या इंस्टाग्रामवर या लग्नातील मेहंदी सोहळ्याचा व्हिडिओ शेअर केलाय. सोनाली भावाच्या लग्नात खूप एन्जॉय करताना दिसतेय. सोनालीने शेअर केलेल्या व्हिडिओमध्ये ती हातावर मेहनादी काढून घेताना दिसतेय. जेव्हा ती विचारते कशी आहे मेहंदी तेव्हा मागे बसलेला तिचा नवरा कुणाल बेनोडेकर म्हणतो खूपच सुरेख. हे ऐकून मेहंदी काढणारी देखील चकीत होते. कारण तिलाही कुणालला इतकं चांगलं मराठी येत असेल याची कल्पना नसते. .त्यानंतर ती सगळ्यांसोबत मस्त डान्स करताना दिसतेय. मेहंदीसाठी तिने शेवाळी रंगाचा सिंपल लेहेंगा ड्रेस अन् त्यावर मोत्याचा फोर लेयर नेकलेस घातला होता. तर लग्नात तिने ऑफ व्हाइट रंगाची साडी आणि जांभळ्या रंगाचा ब्लाउज परिधान केला होता. लग्नातील अप्सरेचा लुक देखील खूपच सुंदर होता. ती चक्क नवरीमुलीच्या लूकपेक्षाही सुंदर दिसत होती. शिवाय सोनालीच्या भावाच्या लग्नाला तिची जवळची मैत्रीण आणि प्रसिद्ध कोरिओग्राफर फुलवा खामकर, निर्माता सुहृद गोडबोले, ज्येष्ठ अभिनेत्री भारती आचरेकर असे अनेक कलाकार सुद्धा उपस्थित होते. हे लग्न पुण्यात पार पडलं. सोनालीचा भाऊ अतुल हा डान्सर आणि मॉडेल म्हणून ओळखला जातो. त्याचं फोटोशूट सोशल मीडियावर व्हायरल होत असतं..ना सातारा, ना कोल्हापूर; कुठे सुरू आहे स्टार प्रवाहची नवी मालिका 'लाडक्या नाईक बाईं'चं शूटिंग? ऐश्वर्या नारकरांनी दाखवला सेट .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.