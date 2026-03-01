वयाने मोठी दिसते म्हणून सोनालीला हिंदी प्रोजेक्टमधून काढलं ; "मला फिलर्स वापरायचा सल्ला.."

Marathi Entertainment News : मराठी इंडस्ट्रीची अप्सरा सोनाली कुलकर्णीने काही हिंदी प्रोजेक्टमध्येही काम केलेलं आहे. नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत तिने वयावरून तिला हिंदी ओटीटी शोमधून काढून टाकल्याचा अनुभव शेअर केला. काय म्हणाली सोनाली जाणून घेऊया. .सोनालीने नुकतीच आरपार ऑनलाईन चॅनेलला मुलाखत दिली. यावेळी तिने तिचं वय तिघी सिनेमाच्या टीझरमध्ये जास्त दिसतेय, ती वयाने जास्त दिसतेय असं कारण देत सिनेमातून काढून टाकलं. या अनुभवाबद्दल तिने सांगितलं. .सोनाली म्हणाली की,"मी नुकताच ओटीटीवरील एक शो साईन केला होता. त्या प्रोजेक्टचे लेखक-दिग्दर्शक आणि संपूर्ण टीमला मी भेटले. जशी मी आता दिसतेय तसा साधा मेकअप करून मी भेटायला गेले होते. त्यांनी मला भूमिकेची माहिती दिली. ती अमुक अमुक वयाची आहे, अशी दिसते, ही तिची पार्श्वभूमी आहे असं त्यांनी सांगितलं. साधारण माझ्याच वयाची ती भूमिका होती. साधारण माझ्याच वयाची ती भूमिका होती. त्यामुळे आम्ही साधारण तयारी करून त्यांना भेटायला गेले होते. म्हणजे आपण त्या भूमिकेत कसे दिसू याचा अंदाज येईल. आम्ही वाचन केलं आणि माझ्या भूमिकेबद्दल त्यांनी मला सांगितलं. दोन तास आम्ही त्यावर बोललो. सगळंच ठरलं. फी आणि तारखांबद्दलही चर्चा झाली. त्यांनी स्क्रिप्ट पाठवली. माझा अभ्यास सुरु झाला. पुढच्या महिन्यात शूटिंग सुरु असं मला वाटलं. इतक्यात तिघीचा टीझर आला आणि त्यांच्याकडून मला निरोप आला की मॅम आम्ही एक वेगळी मुलगी घेतोय."."त्यांनी हा चॅनेलचा निर्णय असल्याचं सांगितलं. चॅनेलला एक वेगळी हिंदीतली आणि तुमच्यापेक्षा लोकप्रिय मुलगी हवीये असं म्हणाले. मी ओके म्हटलं पण त्यामागचे त्यांचे निकष विचारले. ते यासाठी की पुढच्यावेळी मी त्या तयारीत जाईन. त्यावर त्यांनी मला सांगितलं की,"सोशल मीडिया फॉलोअर्स आणि लोकप्रियता या गोष्टी आहेतच [पण तू वयाने मोठी दिसत आहेस." त्यावर मी त्यांना उत्तर दिलं की,"वयाने मोठी म्हणजे ? भूमिकेच्या वयाची जी अपेक्षा आहे त्या वयातच मी आहे. या वयात असच दिसतात. तुम्ही जेव्हा प्रत्यक्ष भेटलात तेव्हा तुम्हाला हे जाणवलं नाही आणि आता अचानक वय कस दिसलं ?" त्यावर त्यांनी असं उत्तर दिल की,"आम्हाला तिघीच्या टीझरमध्ये स्क्रीनवर तसं दिसतय" मग मी स्पष्ट केलं की त्या भूमिकेची गरज म्हणून मी तशी दिसतेय. त्यांना मी लूक टेस्ट करायला सांगितली. 'तुम्ही लूक टेस्ट करा आणि मग ठरवा' पण ते म्हणाले आम्ही चॅनेलशी भांडू शकत नाही. मग मी पण विषय सोडून दिला."."पण यामुळे मी स्वतःवर शंका घ्यायला लागले. तिघी सिनेमासाठी मी हवी तशी स्क्रीनवर आले. कुठल्याही फिल्टर आणि फिलर्सशिवाय काम केलं. आता माझी कामं जाणार का ? असा विचार माझ्या मनात येऊन गेला. काही लोकांनी अनेकांनी फिलर्स केले आहेत तू पण कर असा सल्ला दिला. पण मी म्हटलं हे करून मला काम मिळणार आहे का ? कदाचित मिळेलही. पण नंतर विचार केला की, मला या कृत्रिम सौंदर्यात अडकायचं आहे का ?"."एकदा फिलर्स केले की मला ते सतत करावे लागणार आणि यात मी अडकले की सगळं वाईट होत जाणार. आता मला माझं वय स्वीकारायचं आहे. बाकीचे सगळे फिलर्स करतात म्हणून मलाही करायचं आहे हे मला प्रेशर नकोय. प्रत्येकाचा स्वतःचा विचार हवा. तुमचं शरीर आहे तर निर्णयही तुमचाच पाहिजे."."मग मी ठरवलं हे मी करणार नाही. भूमिका हाःतून गेल्यातरी चालतील. ती माझी एक जबाबदारी आहे. मी जशी आहे तसंच मला आयुष्यभर स्वीकारायचं आहे. मला अनेक मुलींना हे सांगायचं आहे तुम्ही स्वतःला स्वीकारलं नाही तर तुम्हला कुणीच स्वीकारणार नाही. आताच्या मुली सौंदर्याचा खूप विचार करतात. कोरियन त्वचेविषयी आकर्षण आहे. पण आपण कोरियन नाही. कोरियन क्रीम लावून आपण तसे दिसणार नाही. चेहऱ्यावरील पिंपल्स मुळे मुली डिप्रेशनमध्ये जातात. मान्य आहे डिप्रेशन येतं आणि मलाही आलं होतं. पण नंतर मला कळलं की स्वीकारून पुढे जाऊया. लोकांना सवय लावायला हवी दिसण्याच्या पलीकडे जायला हवं. तस पुढे जाण्यासाठी तसं काम करावं लागेल.".Video : ईश्वरीचा जीव धोक्यात पाहून अखेर अर्णवने दिली प्रेमाची कबुली; प्रोमो पाहून प्रेक्षक खुश.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.