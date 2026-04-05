सोनम कपूरने बाळाला जन्म दिल्यानंतर मानले संपूर्ण स्टाफचे आभार ! सोशल मीडियावर लिहिली खास पोस्ट

Marathi Entertainment News : बॉलिवूड अभिनेत्री सोनम कपूर यांनी मुंबईतील Sir HN Reliance Foundation Hospital येथे आपल्या दुसऱ्या बाळाला जन्म दिला आहे. ही आनंदाची बातमी त्यांनी इंस्टाग्रामद्वारे शेअर करत, गर्भधारणा आणि प्रसूतीदरम्यान मिळालेल्या सेवेसाठी कृतज्ञता व्यक्त केली..आपल्या पोस्टमध्ये सोनम कपूर यांनी रुग्णालयातील अनुभव "प्रत्येक बाबतीत उत्कृष्ट" असा असल्याचे सांगितले. त्यांनी आपल्या प्रसूतीतज्ज्ञ व स्त्रीरोगतज्ज्ञ Dr. Avaan Dadina यांचे मनःपूर्वक आभार मानले. दोन्ही गर्भधारणांमध्ये डॉक्टरांनी दिलेल्या मार्गदर्शनामुळे विश्वास, शांतता आणि दिलासा मिळाल्याचे त्यांनी नमूद केले. तसेच डॉक्टरांच्या पाठिंबा, ज्ञान आणि संवेदनशीलतेबद्दल त्यांनी विशेष कृतज्ञता व्यक्त केली..याशिवाय, त्यांनी संपूर्ण वैद्यकीय टीमचेही कौतुक केले. त्यांच्या व्यावसायिकतेसोबतच सहानुभूतीपूर्ण आणि काळजीवाहू दृष्टिकोनामुळे हा प्रवास अधिक अर्थपूर्ण झाला, असे त्यांनी नमूद केले.दरम्यान, या आनंदाच्या बातमीवर चाहत्यांसह बॉलिवूडमधील अनेक कलाकारांनीही सोशल मीडियावर शुभेच्छांचा वर्षाव केला आहे. विविध माध्यमांनी दिलेल्या वृत्तानुसार, आई आणि बाळ दोघांचीही प्रकृती उत्तम असल्याचे समजते. सोनम कपूर यांचा हा दुसरा अपत्य असून, त्यांच्या कुटुंबात पुन्हा एकदा आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले आहे..सोनम कपूर यांनी याआधीही आपल्या मातृत्वाच्या प्रवासाबद्दल खुलेपणाने अनुभव शेअर केले आहेत. फिटनेस, मानसिक स्वास्थ्य आणि योग्य वैद्यकीय मार्गदर्शन यांना त्यांनी विशेष महत्त्व दिले होते. त्यामुळेच त्यांच्या या दुसऱ्या गर्भधारणेकडेही अनेकांनी प्रेरणादायी दृष्टिकोनातून पाहिले असून, त्यांच्या या प्रवासाची चर्चा विविध माध्यमांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर झाली आहे..दरम्यान, Sonam Kapoor आणि त्यांचे पती Anand Ahuja यांनी आपल्या कुटुंबातील या नव्या सदस्याच्या आगमनाबद्दल प्रचंड आनंद व्यक्त केला आहे. त्यांच्या या खास क्षणाची झलक पाहण्यासाठी चाहत्यांमध्ये उत्सुकता असून, लवकरच ते बाळासोबतचे काही खास क्षण सोशल मीडियावर शेअर करतील, अशीही चर्चा रंगत आहे.