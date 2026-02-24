Premier

"मासिक पाळीवेळी बाहेरगावी आई पॅड वापरायला द्यायची नाही" सुधा चंद्रन यांचा धक्कादायक खुलासा; "तर दोष लागेल.."

Sudha Chandran On Menstrual Periods : प्रसिद्ध अभिनेत्री सुधा चंद्रन यांनी जुन्या काळात बायकांना मासिक पाळीदरम्यान काय बंधन घातली जायची याबद्दल धक्कादायक खुलासा केला. काय म्हणाल्या सुधा जाणून घेऊया.
kimaya narayan
Bollywood News : अचानक आलेल्या अपघात अपंगत्वावर जिद्दीने मात करत स्वतःच्या नृत्य आणि अभिनयक्षमतेने सुधा चंद्रन यांनी बॉलिवूड आणि हिंदी सिनेविश्वात वेगळी ओळख कमावली. नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत स्त्रियांची मासिक पाळी आणि त्यांच्या तरुणवयात या विषयी असलेली समाजाची वागणूक यावर त्यांनी भाष्य केलं. काय म्हणाल्या त्या जाणून घेऊया.

