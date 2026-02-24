"मासिक पाळीवेळी बाहेरगावी आई पॅड वापरायला द्यायची नाही" सुधा चंद्रन यांचा धक्कादायक खुलासा; "तर दोष लागेल.."

Bollywood News : अचानक आलेल्या अपघात अपंगत्वावर जिद्दीने मात करत स्वतःच्या नृत्य आणि अभिनयक्षमतेने सुधा चंद्रन यांनी बॉलिवूड आणि हिंदी सिनेविश्वात वेगळी ओळख कमावली. नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत स्त्रियांची मासिक पाळी आणि त्यांच्या तरुणवयात या विषयी असलेली समाजाची वागणूक यावर त्यांनी भाष्य केलं. काय म्हणाल्या त्या जाणून घेऊया. .सुधा चंद्रन यांनी नुकतीच हॉटरफ्लायला मुलाखत दिली. यावेळी त्यांनी मासिक पाळीबाबतची जागरूकता आणि शिक्षण यावर त्यांचं मत व्यक्त केलं. याशिवाय त्यांच्या काळात याविषयी लोकांची मतं काय होती हे सांगितलं. ."आम्हाला मासिक पाळीविषयी काहीच माहिती दिली गेली नव्हती. अगदी माझ्या आईनेही मला सांगितलं नव्हतं. जेव्हा झालं तेव्हा आम्ही विचारलं. मी फिरण्यासाठी केरळला जात होते तेव्हा ट्रेनमध्येच मला पहिल्यांदा पाळी आली. मी आईला येऊन सांगितलं. तेव्हा आई म्हणाली तू तर इतकी बारीक आहेस, तुझं वय पण अजून तितकं झालेलं नाहीये. त्यावेळी कुटूंबाचा इतिहास याबद्दल पाहिला जायचा. म्हणजे आम्हाला सगळ्यांना या वयात पाळी आली म्हणजे योग्य असं मानलं जाईल. त्यामुळे माझ्या आईने मला तेव्हा सांगणं टाळलं होतं."."त्यावेळी लोक याविषयी बोलण्यास तितके मोकळे नव्हते जितके आता आहेत. आता याविषयी बोलणं जाण खूप महत्त्वाचं आहे. ते बोललं जातंय याचा मला आनंद आहे. डान्स परफॉर्मन्सच्य वेळेस तर मला पाळी पुढे जाण्यासाठी गोळ्या घ्याव्या लागायच्या. कारण त्यावेळी मंदिरात परफॉर्मन्स असायचे. बऱ्याच वेळा असं व्हायचं की ज्या दिवशी मंदिरात कार्यक्रम आहे त्यादिवशी मासिक पाळीची तारीख असायची. आमच्याकडे काहीच पर्याय नव्हता. कधीकधी मासिक पाळी कार्यक्रमावेळीच यायची आणि मला पोटदुखीचा भयंकर त्रास होता. पण ते सगळं सहन करून आम्ही कार्यक्रम करायचो. "."जेव्हा माझं बाहेर शूट असायचं त्यावेळी आई मला पॅड्स वापरायला द्यायची नाही. ते बाहेर फेकले जातील आणि काहीतरी दोष निर्माण होईल या भीतीने पॅड्स वापरायला दिले जायचे नाहीत. म्हणजे जर एखाद्या शेतात फेकलं आणि त्यावरून साप गेला तर सर्पदोष निर्माण होईल असं माझी आई म्हणायची. हे खूप भीतीदायक होतं. त्यावेळी काही सुविधाही नव्हत्या आणि सोयी नव्हत्या. त्यामुळे याविषयी शिक्षणाचा अभाव होता." असं त्या म्हणाल्या..तुम्हाला कोणत्या बातम्या वाचायला आवडतात? एक मिनिटाचा हा सर्वे भरून आम्हाला नक्कीच सांगा.इथे भरा: https://3ofmdvm6sbw.typeform.com/to/v7pynEzq.डॉक्टरांचे चुकीचे उपचार अन् शरीरभर इन्फेक्शन; थोडक्यात वाचली CID फेम मराठी अभिनेत्री "म्हणून मुलाला जन्म..".सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.