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"आपण का भीक मागायची त्यांच्याकडे?" सुकन्या मोने यांनी उघड केलं हिंदी मालिका सोडण्याचं खरं कारण, म्हणाल्या..

Sukanya Mone Revealed Real Reason For Not Working Hindi Industry : अभिनेत्री सुकन्या मोने यांनी हिंदी मालिकांमध्ये काम करणं बंद करण्यामागचं खरं कारण नुकतंच उघड केलं. काय म्हणाल्या त्या जाणून घ्या.
Sukanya Mone Revealed Real Reason For Not Working Hindi Industry

Sukanya Mone Revealed Real Reason For Not Working Hindi Industry

esakal 

kimaya narayan
Updated on

Entertainment News : मराठी इंडस्ट्रीमधील प्रथितयश अभिनेत्री सुकन्या मोने यांनी सुरुवातीच्या काळात हिंदी टेलिव्हिजन आणि सिनेमांमध्येही काम केलं आहे. अनेक गाजलेल्या हिंदी मालिकांमध्ये त्यांनी त्यावेळी महत्त्वपूर्ण भूमिका साकारल्या होत्या. नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी याबाबतीत खुलासा केला.

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