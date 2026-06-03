"आपण का भीक मागायची त्यांच्याकडे?" सुकन्या मोने यांनी उघड केलं हिंदी मालिका सोडण्याचं खरं कारण, म्हणाल्या..

Entertainment News : मराठी इंडस्ट्रीमधील प्रथितयश अभिनेत्री सुकन्या मोने यांनी सुरुवातीच्या काळात हिंदी टेलिव्हिजन आणि सिनेमांमध्येही काम केलं आहे. अनेक गाजलेल्या हिंदी मालिकांमध्ये त्यांनी त्यावेळी महत्त्वपूर्ण भूमिका साकारल्या होत्या. नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी याबाबतीत खुलासा केला. .सुकन्या यांनी नुकतीच कॅचअप चॅनेलला मुलाखत दिली. यावेळी त्यांना हिंदी मालिका आणि सिनेमांमधील काम का सोडलं असा प्रश्न विचारण्यात आला. त्यावर त्यांनी त्यामागचं खरं कारण उघड केलं. .त्या म्हणाल्या की,"खूप वेगळ्या प्रकारच्या काही तडजोडी कराव्या लागणार होत्या. म्हणजे ऑफ स्क्रीन तर होतंच पण ऑन स्क्रीन सुद्धा. वेगळ्या प्रकारचे कपडे, शॉर्ट्स घातल्यात, मिनी स्कर्ट घातले आहेत किंवा ऑफ शोल्डर कपडे. मी ज्या समाजातून आलेय त्या समाजामध्ये हे नव्हतं. ते रिंगण तोडून जाण्याइतकी मी धाडसी नव्हते, नाहीये."."नंतर नंतर हिंदी मालिकांचं वेगळं होत गेलं. डे नाईट काम करा. वाटेल ते काम करा. ते आपल्याला जमणार नाही. त्या लोकांना आपल्याकडचा गणपती माहिती नाही, मंगळागौर माहिती नाही. किंवा आपले सणवार काहीच माहित नाही. त्यांना त्याच काहीच नसायचं आणि मला नाही ते झेपणार होतं."."नाटक म्हणजे काय हे त्यांना माहित नाही. नहीं वो देखो ना कॅन्सल हो सकता है. अरे नाटक कसं कॅन्सल करणार ? म्हणजे इथपासून तयारी आहे. म्हणजे ते ना त्यांना समजावण्यामध्ये अर्धा जीव जायचा आणि मग मला ते नको वाटायचं. का आपण यांच्याकडे भीक मागायची ? आम्हाला सोडा, आम्हाला सोडा, नको ते." असं त्या म्हणाल्या..मंदार चांदवडकर नाही तर तारक मेहतामधील भिडे गुरुजीच्या भूमिकेसाठी 'या' मराठी अभिनेत्याला मिळाली ऑफर ! .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.