Entertainment News : तापसी पन्नू तिच्या बहुप्रतीक्षित अॅक्शन चित्रपट 'गांधारी' सह पुन्हा एकदा प्रेक्षकांना रोमांचित करण्यासाठी सज्ज आहे. 'बेबी' आणि 'नाम शबाना'मधील तिच्या उत्कृष्ट कामगिरीनंतर, अभिनेत्री पुन्हा एकदा हाय-ऑक्टेन अॅक्शन सीक्वेन्समध्ये झळकणार आहे, ज्यामध्ये खरी मेहनत आणि कोणताही शॉर्टकट न वापरता काम करण्यात आले आहे..तिच्या आगामी प्रोजेक्टबद्दल बोलताना तापसी म्हणाली, "माझा पुढचा चित्रपट 'गांधारी' आहे. 'नाम शबाना'नंतर मी पुन्हा एकदा गंभीर अॅक्शन करत आहे. बराच काळ झाला आहे. हा असा जॉनर आहे, ज्याबद्दल लोक मला सतत विचारतात—तू पुन्हा अॅक्शन कधी करणार? त्यांना 'बेबी' आणि 'नाम शबाना'मधील अॅक्शन आठवतं. ब्लू स्क्रीन किंवा फेस रिप्लेसमेंटशिवाय अॅक्शन करणं खूप कठीण असतं.".चाहत्यांनी तिच्या दमदार परफॉर्मन्सची खूप दिवसांपासून वाट पाहिली होती, आणि तापसी पुन्हा त्याच दमदार अंदाजात परतत आहे. मात्र, तिची काम करण्याची पद्धत तिला त्या इंडस्ट्रीपासून वेगळी ठरवते, जिथे अनेकदा VFX वर अवलंबून राहिलं जातं..स्वतः अॅक्शन करण्याबद्दल ती पुढे म्हणाली, "फेस रिप्लेसमेंटसारखी तंत्रज्ञानं फक्त मोठ्या बजेटच्या चित्रपटांमध्ये वापरता येतात. माझ्या चित्रपटांमध्ये साधारणपणे एवढा बजेट नसतो, त्यामुळे मला स्वतः मेहनत करून अॅक्शन करावं लागतं. हे तसं 'हवेत उडणाऱ्या' प्रकारचं अॅक्शन नसेल, जिथे मी हवेत उडून लढेन आणि खाली उतरेन. ते इतकं फॅन्सी नसेल कारण मला सगळं स्वतः करावं लागतं. त्यामुळे हे माझ्याकडून खूप काही घेतं. 'नाम शबाना'नंतर मी जाणीवपूर्वक काही वर्षं अॅक्शनपासून दूर राहिले, कारण ते करणं शारीरिकदृष्ट्या खूप थकवणारं असतं आणि स्वतःला पुन्हा तयार करावं लागतं. मी स्वभावतः आक्रमक व्यक्ती नाही… त्यामुळे 'गांधारी'मध्ये तुम्ही मला भरपूर अॅक्शन करताना पाहाल. आणि हे सगळं मी स्वतः केलं आहे, त्यामुळे ते पूर्ण करणं माझ्यासाठी शारीरिकदृष्ट्या खूप थकवणारं होतं. तुम्ही हे यावर्षी काही महिन्यांत पाहू शकाल.".अलीकडेच 'अस्सी'मध्ये तिच्या दमदार आणि भावनिक अभिनयाने प्रेक्षकांची मनं जिंकलेल्या तापसी आता 'गांधारी' च्या माध्यमातून अॅक्शन हिरोईझमला नव्याने परिभाषित करण्यासाठी सज्ज आहे.