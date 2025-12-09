Premier

गुलाबी नऊवारी आणि देखणं सौंदर्य ! व्ही. शांताराम सिनेमात तमन्ना साकारणार जयश्री शांताराम यांची भूमिका

Tamannah Bhatia Playing Jayashree Shantaram Role In Upcoming Movie : बॉलिवूडचा आगामी ड्रीम प्रोजेक्ट व्ही. शांताराम सिनेमात अभिनेत्री तमन्ना भाटिया महत्त्वपूर्ण भूमिकेत दिसणार आहे.
kimaya narayan
Updated on

Entertainment News : भारतीय सिनेविश्वातील महान दिग्दर्शक आणि निर्माते व्ही. शांताराम यांच्या आयुष्यावर बायोपिक बॉलिवूडमध्ये बनतोय. शांताराम राजाराम वनकुद्रे असं शांताराम बापूंचं पूर्ण नाव होतं. अभिनेता सिद्धांत चतुर्वेदी व्ही. शांताराम यांची मुख्य भूमिका साकारतोय. आता शांताराम बापूंच्या सहचारिणी जयश्री बाईंच्या भूमिकेत कोण दिसणार हे नुकतंच रिव्हील करण्यात आलं.

Tamannaah Bhatia
Entertainment news
Entertainment Field
V Shantaram

