नव्या मालिकेसाठी तन्वी मुंडलेने सोडलं कुटुंब किर्रतन नाटक ! रात्रीस खेळ चालेमधील अभिनेत्री साकारणार भूमिका

Entertainment News : मराठी रंगभूमीवर सध्या दर्जेदार नाटकांचा बोलबाला आहे. रंगभूमीवर सुरु असणारी सध्या अनेक व्यावसायिक नाटकं गाजत आहेत. गेल्या वर्षी रंगभूमीवर आलेलं कुटूंब किर्रतन हे नाटक खूप गाजतंय. संकर्षण कऱ्हाडे, वंदना गुप्ते, तन्वी मुंडले यांची या नाटकात मुख्य भूमिका होती. पण आता या नाटकात मुख्य बदल पाहायला मिळणार आहे. अभिनेत्री तन्वी मुंडलेने हे नाटक सोडलं असून तिच्या जागी नवीन अभिनेत्री आता नाटकात दिसणार आहे. .अभिनेत्री तन्वी मुंडले आता स्टार प्रवाहवरील विसरू नको तू मला या नव्या मालिकेतून प्रेक्षकांच्या भेटीस येते आहे. त्यामुळे तिने हे नाटक सोडलं आहे. तिच्या जागी आता रात्रीस खेळ चाले मालिकेतील देविका म्हणजेच अभिनेत्री नुपूर चितळे या नाटकात काम करणार आहे. .नुपूर चितळेने रात्रीस खेळ चाले मालिकेच्या पहिल्या भागात काम केलं होतं. अभिमरामच्या बायकोची भूमिका साकारली होती. त्यानंतर तिने झी युवावरील फुलपाखरू मालिकेत काम केलं होतं. त्यानंतर तिने एनएसडीमध्ये प्रशिक्षणही घेतलं होतं..आता पहिल्यांदाच ती व्यावसायिक नाटकातून प्रेक्षकांच्या भेटीस येणार आहे. सोशल मीडियावर नुपूरने नुकतीच पोस्ट शेअर केली आहे. "There is something so romantic about black and white newspaper cuttings!लहानपणी पेपरात नाटक आणि सिनेमांच्या जाहिराती बघून मी आणि माझी ताई heroine च्या साडीचा आणि hero च्या shirt चा रंग ओळखायचा खेळ खेळायचो..आज त्याच जाहिरातींच्या पानावर स्वतःला पाहणं overwhelming आहे..They say firsts are always special. So, here it is..माझं पहिलं व्यावसायिक नाटक!नक्की या... तुमच्या जवळच्या नाट्यगृहात भेटूच!" असं कॅप्शन दिलं आहे. अनेकांनी तिचं यासाठी अभिनंदन केलं आहे..दत्तकपुत्र होता बॉलिवूडचा हा सुपरस्टार ! आईनेच काका-काकूंच्या केलं होतं स्वाधीन; मामाने बदललं आयुष्य.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.