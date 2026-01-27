Premier

Video : "सासरी गेल्यावर तुम्ही" तेजश्रीचा नवीन लग्न झालेल्या मुलींना सल्ला; "गांभीर्याने या गोष्टी घेऊ नका"

Tejashri Pradhan Suggestion To Newly Married Bride : अभिनेत्री तेजश्री प्रधानचा सोशल मीडियावर व्हिडीओ व्हायरल होतोय. तिने नवविवाहित मुलींना सल्ला दिला आहे.
Tejashri Pradhan Suggestion To Newly Married Bride

Tejashri Pradhan Suggestion To Newly Married Bride

esakal 

kimaya narayan
Updated on

Marathi Entertainment News : झी मराठीवरील लोकप्रिय मालिका वीण दोघांतली तुटेनामुळे अभिनेत्री तेजश्री प्रधान चर्चेत आली आहे. तिने साकारलेली स्वानंदी ही भूमिका गाजतंय. नुकताच झी मराठीने एक तेजश्रीचा व्हिडीओ शेअर केला ज्यात ती स्वानंदी म्हणून प्रेक्षकांशी संवाद साधते आहे.

Loading content, please wait...
Entertainment news
Tejashree Pradhan
marathi entertainment
Zee Marathi
Tejashri Pradhan traditional look

Related Stories

No stories found.