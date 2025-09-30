तृप्ती डिमरी साकारणार परवीन बाबीची भूमिका

Bollywood Entertainment News : अॅनिमल चित्रपटामुळे स्टारडम प्राप्त झालेली अभिनेत्री तृप्ती डिमरी पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे. ‘ॲनिमल’मध्ये रणबीर कपूरसोबतच्या भूमिकेमुळे तिने स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण केली. आता ती एका नव्या आव्हानासाठी सज्ज झाली आहे. तृप्ती डिमरीला रणवीर सिंगच्या आगामी धुरंधर सिनेमात परवीन बाॅबीची झलक पडद्यावर साकारण्याची संधी मिळाली आहे. . परवीन बाॅबी हे नाव ऐकलं की सत्तर आणि ऐंशीच्या दशकातील बॉलिवूडची सोनेरी पानं डोळ्यासमोर उभी राहतात. तिचं मोहक व्यक्तिमत्त्व, अभिनयातील सहजता आणि ग्लॅमरस लूकमुळे ती काळाच्या पुढे वाटणारी अभिनेत्री ठरली. पण वैयक्तिक आयुष्यात तिला अनेक चढ-उतारांना सामोरं जावं लागलं होतं.. सिनेमाच्या कथानकाची पार्श्वभूमी गुप्तहेर थ्रिलरवर आधारित असून, ७०-८० च्या दशकाची झलक त्यात पाहायला मिळेल. त्यामुळे परवीन बाबीसारख्या त्या काळातल्या स्टारचा संदर्भ असणं साहजिक आहे. तृप्तीचा हा कॅमिओ प्रेक्षकांमध्ये मोठी उत्सुकता निर्माण करतोय..दिवाळीच्या मुहूर्तावर सिनेमाचं पहिलं गाणं प्रदर्शित होणार असून, त्याचवेळी तृप्तीचा परवीन बाबी लूकही समोर येण्याची शक्यता आहे. ‘धुरंधर’ हा आदित्य धर दिग्दर्शित सिनेमा ५ डिसेंबरला प्रदर्शित होणार आहे. रणवीर सिंगच्या दमदार भूमिकेबरोबरच तृप्ती डिमरीचा खास कॅमिओही या सिनेमाचं आकर्षण ठरणार आहे. प्रेक्षकांच्या मनात आधीच उत्सुकता असून, तृप्ती परवीन बाबीच्या भूमिकेत कशी खुलून दिसेल, याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलं आहे..तृप्तीने सुरुवातीच्या काळात छोट्या मोठ्या भूमिका साकारल्या. मॉम, पोश्टर बॉईज या सिनेमांमध्ये तिने काम केलं. पण तिला ओळख कला सिनेमामुळे मिळाली.."आम्ही ठरवून एकमेकींना फॉलो करत नाही" दीपिकासोबत भांडणाच्या चर्चांवर फराहचं स्पष्टीकरण ; म्हणाली...सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.