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मला आजही महागड्याच.... मोहसीनने दुसऱ्या पत्नीसोबत फोटो शेअर करताच उर्मिला मातोंडकरने मारला टोमणा; पोस्ट करत म्हणाली

URMILA MATONDKAR REPLY TO EX HUSBAND POST: लोकप्रिय अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर हिच्या पोस्टची सोशल मीडियावर जोरदार चर्चा रंगलीय. जी पोस्ट तिने एक्स पती मोहसीनच्या पोस्टनंतर केलीये.
urmila matondkar post for mohsin khan

urmila matondkar post for mohsin khan

esakal

Payal Naik
Updated on

बॉलिवूडची रंगीला गर्ल उर्मिला मातोंडकर हिने आजवर आपल्या अभिनयाच्या जोरावर प्रेक्षकांची मनं जिंकली. तिच्या बॉलिवूडमधल्या करिअरची जितकी चर्चा झाली तितकीच चर्चा उर्मिलाच्या वैयक्तिक आयुष्याची देखील झाली. उर्मिलाने २०१६ रोजी काश्मिरी व्यावसायिक आणि मॉडेल मोहसीन अख्तर याच्याशी लग्न केलेलं. मात्र त्यांच्यात काही वर्षातच दुरावा आला. २०२४ मध्ये ते दोघे वेगळे होणार असल्याच्या चर्चा रंगल्या होत्या. त्यानंतर त्यांनी घटस्फोट घेत सगळ्यांना आश्चर्याचा धक्का दिलेला. आता मोहसीनने दुसरं लग्न केलं आहे. मात्र त्याने केलेल्या पोस्टवर उर्मिलाने त्याला टोमणा मारलाय.

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