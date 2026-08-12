मला आजही महागड्याच.... मोहसीनने दुसऱ्या पत्नीसोबत फोटो शेअर करताच उर्मिला मातोंडकरने मारला टोमणा; पोस्ट करत म्हणाली

बॉलिवूडची रंगीला गर्ल उर्मिला मातोंडकर हिने आजवर आपल्या अभिनयाच्या जोरावर प्रेक्षकांची मनं जिंकली. तिच्या बॉलिवूडमधल्या करिअरची जितकी चर्चा झाली तितकीच चर्चा उर्मिलाच्या वैयक्तिक आयुष्याची देखील झाली. उर्मिलाने २०१६ रोजी काश्मिरी व्यावसायिक आणि मॉडेल मोहसीन अख्तर याच्याशी लग्न केलेलं. मात्र त्यांच्यात काही वर्षातच दुरावा आला. २०२४ मध्ये ते दोघे वेगळे होणार असल्याच्या चर्चा रंगल्या होत्या. त्यानंतर त्यांनी घटस्फोट घेत सगळ्यांना आश्चर्याचा धक्का दिलेला. आता मोहसीनने दुसरं लग्न केलं आहे. मात्र त्याने केलेल्या पोस्टवर उर्मिलाने त्याला टोमणा मारलाय. .उर्मिला आणि मोहसीन वेगळे झाल्यानंतर २ वर्षात मोहसीनने दुसरं लग्न केलं. त्याने दुसऱ्या लग्नाचे फोटो त्याच्या इंस्टाग्राम अकउंटवर शेअर केले. यात त्याने त्याच्या पत्नीसोबतचे फोटो शेअर करत लिहिलं, 'तू केवळ माझी पत्नीच झाली नाहीस, तर तू माझे घर, माझी शांतता आणि माझ्या प्रत्येक दिवसाचा सर्वात आवडता भाग बनली आहेस. तुला माझ्या आयुष्यात पाठवल्याबद्दल मी अल्लाहचा मी आभारी आहे. आपल्या प्रवासाच्या प्रत्येक टप्प्यावर तुझी काळजी घेण्याचे, तुझ्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहण्याचे आणि तुझ्यावर प्रेम करण्याचे मी वचन देतो.' आता ही पोस्ट समोर येताच उर्मिलाने एक स्टोरी पोस्ट करत त्याला टोमणा मारला आहे. .उर्मिलाने स्टोरीवर एका ट्रकचा फोटो शेअर केलाय. ज्यावर लिहिलंय, 'मला आजही महागड्या गोष्टीच आवडतात जसे प्रेम, निष्ठा आणि वेळ.' तीची ही पोस्ट समोर येताच सोशल मीडियावर याबद्दल चर्चा सुरू झालीये. उर्मिलाने त्याला टोमणा मारल्याचं बोललं जातंय. मोहसिन उर्मिलापेक्षा १० वर्षांनी लहान आहे. पण, लग्नानंतर ८ वर्षांनी ते वेगळे झाले..हातात पिशव्या, पायात चप्पलही नाही... लोकप्रिय अभिनेत्याची पत्नी चक्क कंडक्टरसोबत पळाली; सीसीटीव्ही फुटेज व्हायरल.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.