"आम्ही वेगळे झालो पण.." स्वतःच्या वैवाहिक आयुष्यावर पहिल्यांदाच उषा नाडकर्णी झाल्या व्यक्त ; म्हणाल्या..

Usha Nadkarni Opens Up About Separation : ज्येष्ठ अभिनेत्री उषा नाडकर्णी यांनी पहिल्यांदाच त्यांच्या वैवाहिक आयुष्यावर भाष्य केलं. काय म्हणालेल्या त्या जाणून घेऊया.
Marathi Entertainment News : मराठी बरोबरच हिंदी इंडस्ट्री गाजवणाऱ्या ज्येष्ठ अभिनेत्री उषा नाडकर्णी चर्चेत असतात. गेल्या काही काळापासून त्यांनी दिलेल्या अनेक मुलाखती गाजत आहेत. त्यातच त्यांच्या पतीवरून झालेल्या विचारणेवरही त्या चिडल्याच पाहायला मिळालं. त्यातच त्यांनी एका मुलाखतीत पहिल्यांदाच त्यांच्या वैयक्तिक आयुष्यावर भाष्य केलं.

