"मला लाख रुपये दिले तरी परत मिळणार नाही.." वंदना गुप्तेंकडे जयपूरच्या राजघराण्याची ही खास वस्तू !

Vandana Gupte's Unique Gem Collection & History Behind It : मराठी इंडस्ट्रीमधील आघाडीच्या अभिनेत्री वंदना गुप्ते यांच्याकडे जयपूरच्या राजघराण्यातील एक खास वस्तू आहे. काय आहे ही वस्तू आणि त्यांना ही कशी मिळाली जाणून घेऊया.
Vandana Gupte's Unique Gem Collection & History Behind It

kimaya narayan
Updated on

Marathi Entertainment News : मराठी ज्येष्ठ अभिनेत्री वंदना गुप्ते या त्यांच्या अभिनयाबरोबरच त्यांच्या सौंदर्यासाठीही प्रसिद्ध आहेत. एव्हरग्रीन अभिनेत्री म्हणून त्यांची असलेली ओळख अजून प्रेक्षकांच्या मनात कायम आहे. महिला वर्गामध्ये त्या त्यांच्या सुंदर साड्या आणि दागिन्यांच्या कलेक्शनसाठीही प्रसिद्ध आहेत. नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी त्यांच्याजवळ असलेल्या खास दागिन्याबद्दलचा किस्सा सांगितला.

