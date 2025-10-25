"मला लाख रुपये दिले तरी परत मिळणार नाही.." वंदना गुप्तेंकडे जयपूरच्या राजघराण्याची ही खास वस्तू !

Marathi Entertainment News : मराठी ज्येष्ठ अभिनेत्री वंदना गुप्ते या त्यांच्या अभिनयाबरोबरच त्यांच्या सौंदर्यासाठीही प्रसिद्ध आहेत. एव्हरग्रीन अभिनेत्री म्हणून त्यांची असलेली ओळख अजून प्रेक्षकांच्या मनात कायम आहे. महिला वर्गामध्ये त्या त्यांच्या सुंदर साड्या आणि दागिन्यांच्या कलेक्शनसाठीही प्रसिद्ध आहेत. नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी त्यांच्याजवळ असलेल्या खास दागिन्याबद्दलचा किस्सा सांगितला. .वंदना गुप्ते यांनी नुकतीच एबीपी माझा या चॅनेलला मुलाखत दिली. यावेळी त्यांनी त्यावेळी गळ्यात घातलेल्या खास सोन्याच्या माळेबद्दल आणि त्यात असलेल्या रत्नाबद्दल प्रश्न विचारण्यात आला. त्यावेळी त्यांनी तो थेट जयपूर घराण्याचा असल्याचं सांगितलं आणि त्यामागची आठवण सांगितली. .त्या म्हणाल्या की,"ही जी माळ आहे त्यातला जो मणी आहे तो शिरीषने मला घेतला आहे. हा मनी जयपूरच्या राजघराण्यातील आहे. आम्ही उदयपूरच्या लेक पॅलेसमध्ये फिरायला गेलो होतो. तिथे राहिलो होतो. तिथे जे त्यांचं दुकान होतं ना त्या दुकानात मी हा पाहिला. तेव्हा शिरीष दुपारचा झोपला होता. मी दुकानदाराला सांगितलं की हा ठेवून द्या बाजूला. त्याची जी काही आगाऊ रक्कम आहे ती मी देते. असं म्हणून मी त्याला पाच हजार रुपये दिले. त्यावेळी त्याची किंमत नऊ हजार रुपये होती. या गोष्टीला 25-30 वर्षं झाली."."मग मी खोलीत गेले आणि शिरीषला उठवू लागले. तो जागा झाला. मग मी त्याला दुकानात घेऊन गेले. त्याला तो मणी दाखवला. त्याला तो आवडला. त्याच्याकडून मी पैसे घेतले आणि तो विकत घेतला. त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी सकाळी मला फोन आला की अहो हा नुसता शोसाठी दाखवायला ठेवला होता, राजघराण्यातील कलेक्शन म्हणून. पण आमच्या सेलरने तुम्हाला तो विकला. "."मी म्हटलं माझ्याकडे आलाय तो आता मला लाख रुपये दिले तरीही मी तुम्हाला परत देणार नाही. ही खासियत त्या मण्याची आहे. शिरीषला माझी आवड माहित आहे." अशी आठवण त्यांनी सांगितली..काजळमाया मालिकेत 'या' कलाकारांच्याही महत्त्वपूर्ण भूमिका ! जाणून घ्या पूर्ण कास्ट .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.