स्वप्नपूर्तिचा क्षण ! महाराष्ट्राची हास्यजत्रा फेम वनिताने घेतलं हक्काचं घर

Marathi Entertainment News : स्वतःच्या हक्काचं घर हे प्रत्येकाचं स्वप्न असतं. मराठी इंडस्ट्रीतील अनेक सेलिब्रिटींनी गेल्या काही काळात हे स्वप्न पूर्ण केलं आहे. महाराष्ट्राची हास्यजत्रा फेम अभिनेत्री वनिता खरातनेही नुकतंच नवीन घर घेतलं. सोशल मीडियावर तिने तिच्या नव्या घराचे फोटो शेअर केले आहेत. .महाराष्ट्राची हास्यजत्रा कार्यक्रमामुळे वनिताला ओळख मिळाली. कबीर सिंगमुळे तिच्या लोकप्रियतेत भर पडली. वनिताने स्वतःच हक्काचं घर विकत घेतलं आहे. सोशल मीडियावर हे व्हिडीओ व्हायरल झाले आहेत. .वनिताने घराची चावी हातात घेतल्याचं फोटो शेअर केले आहेत. तिने या फोटोला "स्वप्नपूर्तिचा क्षण...घर" असं कॅप्शन दिलं आहे. अनेकांनी या फोटोवर कमेंट करत तिचं अभिनंदन केलं आहे. तिच्या हास्यजत्रेमधील सहकलाकारांनीही तिला शुभेच्छा दिल्या. .हास्यजत्रा व्यतिरिक्त वनिता नाटकातही काम करते. ठरता ठरता ठरेना हे तिचं नाटक रंगभूमीवर सुरु आहे. याशिवाय हास्यजत्रेच्या परदेश दौऱ्यांमध्येही तिचा सहभाग असतो. .वनिताचं बालपण वरळी कोळीवाड्यात गेलं आहे. अजूनही तिचं कुटूंब तिथे राहतं. अतिशय सामान्य कुटूंबातून आलेल्या वनिताने मिळवलेलं हे यश पाहून तिच्या चाहत्यांना तिचा अभिमान वाटतो आहे. .Video : यश नाही आता येणार कावेरीच्या आयुष्यात युग ! नव्या ट्विस्टने प्रेक्षक संभ्रमात.