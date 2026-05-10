हिंदी मालिकेच्या सेटवर वर्षा यांचं झालेलं अभिनेत्याशी कडाक्याचं भांडण; आठवण सांगताना म्हणाल्या..

Marathi Entertainment News : मराठी इंडस्ट्रीमधील एव्हरग्रीन अभिनेत्री वर्षा उसगांवकर यांनी हिंदी सिनेमांमध्ये आणि मालिकांमध्येही काम केलं आहे. त्यांनी नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत इंडस्ट्रीमध्ये होणाऱ्या अपमानावर भाष्य केलं. काय म्हणाल्या त्या जाणून घ्या. .वर्षा यांनी नुकतीच फिल्मफेअरला मुलाखत दिली. यावेळी त्यांनी इंडस्ट्रीमध्ये चालणारी हुकूमशाही वृत्ती किंवा पितृसत्ताक विचारसरणी यावर भाष्य केलं. काय म्हणाल्या त्या जाणून घेऊया.."मला हिंदी मालिका करताना एक अनुभव आला. मी ज्या व्यक्तीसोबत काम करत होते तो हिंदी टीव्ही इंडस्ट्रीचा सुपरस्टार होता. ते तुमचा अपमान करतात पण खूप उपहासाने किंवा शांतपणे करतात. म्हणजे मी सीन करत असताना तो माझे संवाद म्हणत होता. तर मी त्याला म्हटलं की तुम्ही संवाद नका म्हणू. मला आवडत नाही. तो म्हणाला मी तुला संवाद सांगत नाहीये पण यामुळे सीन चांगला होईल. पण मी त्याला म्हटलं की मला त्याची गरज वाटत नाही. माझ्या त्या वाक्याचा त्याला खूप धक्का बसला."."त्यानंतर -बराच काळ आमच्यात शीतयुद्ध सुरु होत. अखेर मी त्याला म्हटलं की, तू कुणीही असशील पण मी सुद्धा शिकली आहे. मलाही समजतं. तू मला सांगणारा कोण आहेस ? मी लोकांना पाहिलं आहे त्यांच्या ज्युनिअर कलाकारांबरोबर असं वागताना. काही दिग्दर्शकही असे वागतात. ते सेटवर उगाच ओरडत असतात. ते फक्त त्यांची किती ताकद आहे हे दाखवण्यासाठी ओरडत असतात.".वर्षा यांनी अखेरचं अशोक मा मा या मालिकेत काम केलं होतं. त्यांची सुख म्हणजे नक्की काय असतं ही मालिका खूप गाजली .