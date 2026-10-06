जुळ्या मुलांना जन्म दिला अन् मुलाचा जीव धोक्यात आला; कमळीच्या आईने सांगितला काळजाचा ठोका चुकवणारा प्रसंग

'महाराष्ट्राचा सुपरस्टार' या शोची विजेती असणारी लोकप्रिय अभिनेत्री योगिनी चौक हिने आपल्या अभिनयाने प्रेक्षकांच्या मनावर आपली छाप पाडली होती. सध्या योगिनी झी मराठीवरील 'कमळी' या मालिकेत कमळीच्या आईच्या भूमिकेत दिसतेय. नुकतीच योगिनीने एक मुलाखत दिली ज्यात तिने तिच्या जुळ्या मुलांच्या जन्माचा प्रसंग सांगितला. जेव्हा तिच्या मुलांच्या जीवाला धोका होता. मुलगी घरी होती तर मुलगा हॉस्पिटलमध्ये होता. त्यांच्यासाठी तिची कशी धावपळ झाली हे तिने सांगितलंय..योगिनीने नुकतीच महाराष्ट्र टाइम्स ऑनलाइनला मुलाखत दिली. यात बोलताना ती म्हणाली, 'आई होण्याची सुरुवात ही खूपच अवघड होती. जसा माझ्या मुलांचा जन्म झाला तेव्हा त्यात माझा मुलगा म्हणजेच सात्विक खूप कमजोर होता. त्यावेळी त्याला एन आय सी यु मध्ये ठेवण्यात आलेलं. त्यावेळी माझ्या मुलीला डिस्चार्ज मिळालेला पण मुलगा हॉस्पिटलमध्येच ऍडमिट होता. जवळपास अधिकचे पाच दिवस त्याला हॉस्पिटलमध्ये ठेवण्यात आलेलं. मुलीला घरी आणल्यानंतर तिला दूध पाजायचे आणि लगेचच मुलासाठी हॉस्पिटलमध्ये पळायचे. सुरुवातीचे काही दिवस माझ्यासाठी प्रचंड अवघड होते. दुसरी गोष्ट म्हणजे त्यावेळी मी आईची ताकद काय असते हे माझ्या वरूनच समजून गेले.' .योगिनी पुढे म्हणाली, 'माझ्या मुलाला बरं करायचं होतं. माझा मुलगा त्यावेळी जगेल की वाचेल या अवस्थेत होता. माझ्या सासूबाईंनी अक्षरशः देवही पाण्यात ठेवले होते. प्रेग्नेंसीच्या काळात मी रेकी बाबत वाचत होते ते शिकत होते, एक वर्कशॉप केला होता. त्यामुळे मी माझ्या मुलाची नकारात्मकता काढून सतत पॉझिटिव्ह एनर्जी त्याला देण्याचा प्रयत्न करायचे. आजही ही गोष्ट मी पाळते. माझ्या मुलांना सतत सकारात्मक ठेवण्याचा प्रयत्न करते. या सगळ्या नंतर डॉक्टरांच्या मेहनतीने माझ्या मुलगा छान सुदृढ झाला.' योगिनी तिच्या दोन्ही मुलांसोबतचे फोटो शेअर करत असते..विजय साळगावकर सुटलाच नसता, 'दृश्यम ३' मध्ये सगळ्यात मोठी चूक; पोलिसांनी दुर्लक्षित केली ती गोष्ट, तुम्हाला कळली का? .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.