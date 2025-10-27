Premier

जीव माझा गुंतला फेम योगिता-सौरभमध्ये बिनसलं ? सोशल मीडियावर केलंय अनफॉलो, लग्नाचे फोटोही केले डिलीट

Yogita Chavan & Saorabh Choughule Unfollowed Each Other On Social Media : जीव माझा गुंतला फेम योगिता चव्हाण आणि तिचा नवरा सौरभ चौघुलेने सोशल मीडियावर एकमेकांना अनफॉलो केलं आहे. काय घडलं आहे नेमकं जाणून घ्या.
जीव माझा गुंतला फेम योगिता-सौरभमध्ये बिनसलं ? सोशल मीडियावर केलंय अनफॉलो, लग्नाचे फोटोही केले डिलीट
Marathi Entertainment News : गेली काही काळापासून अनेक जोडपी विभक्त झाल्याच्या बातम्या समोर येत आहेत. माही वीज आणि जय भानुशाली घटस्फोट घेणार असल्याची चर्चा सगळीकडे रंगली असतानाच मराठी इंडस्ट्रीमध्येही मालिकांमधून लोकप्रिय झालेली एक जोडी विभक्त होणार असल्याची चर्चा रंगली आहे. काय घडलंय नेमकं ? कोणती आहे ही जोडी ? जाणून घेऊया.

