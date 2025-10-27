जीव माझा गुंतला फेम योगिता-सौरभमध्ये बिनसलं ? सोशल मीडियावर केलंय अनफॉलो, लग्नाचे फोटोही केले डिलीट

Marathi Entertainment News : गेली काही काळापासून अनेक जोडपी विभक्त झाल्याच्या बातम्या समोर येत आहेत. माही वीज आणि जय भानुशाली घटस्फोट घेणार असल्याची चर्चा सगळीकडे रंगली असतानाच मराठी इंडस्ट्रीमध्येही मालिकांमधून लोकप्रिय झालेली एक जोडी विभक्त होणार असल्याची चर्चा रंगली आहे. काय घडलंय नेमकं ? कोणती आहे ही जोडी ? जाणून घेऊया. .ही जोडी आहे कलर्स मराठीवरील जीव माझा गुंतला या मालिकेमुळे लोकप्रिय झालेली योगिता चव्हाण आणि सौरभ चौघुले. ऑनस्क्रीन प्रेक्षकांची लाडकी ठरलेल्या या जोडीने 2024 मध्ये लग्नगाठ बांधली. पण आता ही जोडी वेगळी झाल्याची चर्चा रंगलेली पाहायला मिळतेय. .याचं कारण म्हणजे गेल्या काही महिन्यांपासून योगिता आणि सौरभच्या एकत्र पोस्ट येणं बंद झालं आहे. त्यात दिवाळीलाही त्यांनी एकमेकांसोबत फोटो पोस्ट केले नाही. याशिवाय सोशल मीडियावरही त्या दोघांनीही एकमेकांना अनफॉलो केल्याचं निदर्शनास आलं आहे. .तसंच या दोघांनी त्यांच्या लग्नाचे फोटो आणि व्हिडीओही सोशल मीडियावरून डिलीट केले आहेत. 3 मार्च 2024 ला या जोडीने लग्नगाठ बांधली होती. पण त्यांच्या लग्नसमारंभाचा एकही फोटो आणि व्हिडीओ सोशल मीडियावर उपलब्ध नाही. याशिवाय दोघांनीही एकमेकांसोबत असलेले बरेचसे फोटो आणि व्हिडीओ डिलीट केले आहेत. पण ग्रुप फोटो, जुन्या रील्स आणि मुलाखतीचे रील्स अजून सोशल मीडियावर पाहायला मिळत आहेत. .या दोघांमध्ये खरंच काही बिनसलं आहे किंवा नेमकं फोटो डिलीट करण्यामागे आणि अनफॉलो करण्यामागे दुसरं काही कारण आहे हे अजून समजू शकलं नाहीये. या बाबत या जोडीने अजून कोणतंही अधिकृत विधान केलं नाहीये. त्यामुळे चाहते या दोघांच्याही पोस्टची वाट पाहत आहेत. या चर्चा खोट्या ठराव्यात अशी प्रार्थना चाहते करत आहेत. मालिकेच्या शूटिंगदरम्यानच ही जोडी प्रेमात पडली. त्यानंतर त्यांनी लग्नाचा निर्णय घेतला. लग्नानंतर योगिता बिग बॉस मराठी सीजन 5 मध्ये सहभागी झाली होती पण ती लवकर एलिमिनेट झाली.."मी निगेटिव्ह कमेंट्सला उत्तर देण्याच्या भानगडीत पडत नाही" ट्रोलिंगवर स्पृहाने मांडलं स्पष्ट मत.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.