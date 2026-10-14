पांढऱ्या भिंती, बेड नाही, सोफा नाही; सुशांत सिंह राजपूतच्या घरात अशी राहतेय अदा शर्मा; म्हणते- ज्यांना बसायचंय त्यांनी...

बॉलिवूड कलाकार म्हटलं की डोळ्यासमोर येते ती उंची लाइफस्टाइल आणि आलिशान घरं. महागडं फर्निचर आणि श्रीमंतीचा बडेजाव. मात्र एक अभिनेत्री या सगळ्याला अपवाद ठरलीये. लोकप्रिय बॉलिवूड अभिनेत्री अदा शर्मा हिच्या घराची सध्या सोशल मीडियावर जोरदार चर्चा रंगलिये. त्याचं कारण ठरलंय तिचं घर. अदा मुंबईत राहते मात्र ती ज्या घरात राहते ते घर लोकप्रिय दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत याचं आहे. तो या घरात राहत होता. मात्र अदाने आता या घराचा कायापालट केलाय. तिच्या घरात कोणतंही फर्निचर नाही..अदाने ऑक्टोबर २०२३ मध्ये हे घर राहण्यासाठी घेतलं होतं. महत्वाचं म्हणजे या घरात भाड्याने राहते. तिने हे घर विकत घेतलेलं नाही. सुशांत काही काळ या घरात राहत होता. सुशांतच्या निधनानंतर हे घर काही काळ रिकामं होतं. त्यानंतर ते अदाने ५ वर्षांसाठी घेतलंय. मात्र या घरात तिने कोणतंही फर्निचर ठेवलेलं नाही. या घराची सजावट तिने तिच्या पसंतीने केलीये. घरात पांढऱ्या भिंती, प्रार्थनेसाठी स्वतंत्र खोली, टेरेस गार्डन, संगीताचा सराव करण्यासाठी जागा आणि डान्स स्टुडिओ आहे. मात्र फर्निचरला तिच्या घरात जागा नाहीये. घरात बेड, बसायला सोफा असं कोणतंही फर्निचर नाहीये. .या घराबद्दल बोलताना अदा म्हणाली की, तिच्या घरी येणाऱ्या पाहुण्यांना एकतर उभं राहावं लागेल किंवा पायांचे स्नायू मजबूत करावे लागतील. भौतिक वस्तूंशी फारशी आसक्ती ठेवण्याची तिला इच्छा नाही. कारण नातेसंबंध आधीच गुंतागुंतीचे असतात, त्यामुळे फर्निचरशी आणखी आसक्ती कशाला? जमिनीवर झोपल्याने संपूर्ण जमिनीची जागा वापरता येते आणि मोठ्या बेडपेक्षाही अधिक मोकळीक मिळते असं ती म्हणाली. स्वतःच्या आवडीनुसार तिने हे घर सजवलंय. हे घर बरंच मोठं असून स्वतःच्या आवडीनिवडीनुसार सगळ्या वस्तू तिने आणल्यात. अदाच्या घराचं नाव मॉन्ट ब्लॅक असून गे बांद्रा येथे स्थित आहे. तिथून समुद्र देखील दिसतो. .'या गोजिरवाण्या घरात' मधली दीक्षा आठवते? सध्या काय करते? सांगितलं छोट्या पडद्यावर न दिसण्याचं कारण.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.