दोन्ही भाऊ इंडस्ट्रीत, चांगलं कमावता, एकत्र कुटुंबात राहता मग घरखर्च कोण करतं? अधोक्षज कऱ्हाडेने सांगितलं आर्थिक गणित

मराठी अभिनेता संकर्षण कऱ्हाडे आणि अभिनेता अधोक्षज कऱ्हाडे या दोन्ही भावांनी इंडस्ट्रीमध्ये स्वतःचा वेगळा ठसा उमटवलाय. संकर्षण आणि अधोक्षज या दोघांच्याही अभिनयाचं प्रेक्षकांकडून कौतुक होतं. संकर्षणच्या कविता तर प्रेक्षकांच्या मनावर राज्य करतात. आज जिथे घराघरात भावाभावांमध्ये भांडणं बघायला मिळतात. तिथे हे दोन्ही भाऊ एकत्र कुटुंब पद्धतीमध्ये राहतात. मात्र एकत्र कुटुंब म्हंटलं की त्यात कोण किती खर्च करणार असा प्रश्न उभा राहतो. आता अधोक्षजने एका मुलाखतीत त्यांच्या घराच्या खर्चाबद्दल सांगितलं आहे. .अधोक्षजने नुकतीच नवराष्ट्रला मुलाखत दिली. त्यात त्याने एकत्र कुटुंबात राहण्याचे फायदे सांगितलेत. अधोक्षज म्हणाला, 'मला आठवतंय एका कंपनीमध्ये मी मुलाखतीसाठी गेलो होतो. त्यापूर्वी मी नोकरी केली होती. त्या कंपनीत गेल्यानंतर मी वातावरन पाहिलं आणि तिथून पळून आलो आणि ठरवलं की नाही ९ ते ५ काम नाही करायंचय, मी सेटवर १२ तास काम करेन. मला तेच आवडतं, पण हे क्षेत्र अस्थिर असलं तरी अजून अशा आर्थिक चर्चा आमच्यामध्ये फार होत नाही कारण आम्ही स्थिर आहोत त्यामागचं महत्त्वाचं कारण म्हणजे आम्ही एकत्र राहतो.'.अधोक्षज पुढे म्हणाला, “आजच्या काळात एकत्र कुटुंबात राहण्याचा सगळ्यात मोठा फायदा म्हणजे एकत्र कुटुंबात राहताना खर्च वाटून घेतला जातो. आजही आम्ही आई-बाबांबरोबर राहतो. घरातील जो काही खर्च असतो तो बाबा बघतात, इएमआय वगैरे संकर्षण पाहतो आणि टीव्हीचा रिचार्ज असो, लाईट बील असो, दुध वाल्याचे पैसे असे खर्च मी बघतो. या गोष्टी ठरवून होत नाही त्या समजुतदारपणाने करण्याची गोष्ट आहे.'.तो पुढे म्हणाला, 'या क्षेत्रात काम करत असताना मला एका महिन्याला एक लाख रूपये मिळतात तर कधी कधी पाच-दहा हजारही मिळत नाही. कारण दोन तीन महिने कामच नसतं. अशावेळी माझी बायको मला मदत करते. ती आर्किटेक्ट आहे. तिला महिन्याला ठरलेली रक्कम मिळते. ही कल्पना आम्ही लग्नाआधीच देऊन ठेवलेली. की हे क्षेत्र अस्थिर आहे त्यांचा पाठिंबा होता. त्यामुळे कधी कधी माझी बायको खर्च उचलते कधी कधी मी करतो.'.भारतीय संस्कृतीमधलंच नाव आहे ना? मग काय अडचण आहे? मुलाच्या नावावरून बोलणाऱ्यांना अधोक्षज कऱ्हाडेने दिलं सडेतोड उत्तर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.