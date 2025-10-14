तो फार कमी कार्यक्रमांना यायचा... अदिती द्रविडने सांगितला काका राहुल द्रविडसोबतचा बालपणीचा अनुभव

छोट्या पडद्यावरून प्रेक्षकांच्या भेटीला आलेली लोकप्रिय मराठी अभिनेत्री अदिती द्रविड हिने अनेक मालिकांमध्ये काम केलं आहे. 'अदितीने सुंदरा मनामध्ये भरली' या मालिकेतून प्रेक्षकांच्या मनात घर केलं होतं. ती एक उत्तम सूत्रसंचालिका, गीतकारदेखील आहे. 'माझ्या नवऱ्याची बायको' या लोकप्रिय मालिकेतील तिच्या भूमिकेमुळे तिला विशेष ओळख मिळाली. 'बाईपण भारी देवा' या चित्रपटातील 'मंगळागौर' हे गाणं अदितीने लिहिलं होतं. जे प्रचंड गाजलं. मात्र तुम्हाला ठाऊक आहे का की ती लोकप्रिय क्रिकेटपटू राहुल द्रविड यांची पुतणी आहे. आता सकाळ प्रीमिअरला दिलेल्या मुलाखतीत तिने राहुल द्रविड यांच्याबद्दल सांगितलं आहे. .भारतीय क्रिकेट संघाचे माजी प्रशिक्षक आणि क्रिकेटपटू राहुल द्रविड यांची पुतणी असल्याचं जेव्हा तिने सांगितलं होतं तेव्हा सगळ्यांच्याच भुवया उंचावल्या होत्या. तिचे वडील विनायक द्रविड हे देखील रणजी ट्रॉफी खेळाडू आहेत. आता सकाळ प्रीमिअरला दिलेल्या मुलाखतीत तिने त्यांच्यासोबतच्या काही आठवणी सांगितल्या आहेत. ती म्हणाली, 'कसं होतं मी लहान होते तेव्हापासूनच राहुल द्रविडचं करिअर हे यशाच्या शिखरावर होतं. त्यामुळे फार असं घरगुती असं वातावरणात आम्ही नई भेटलो कधी. सतत मॅचेस सुरू असायच्या. सतत काहीतरी सुरू असायचं. पण माझे बाबा त्या क्षेत्रात असल्यामुळे खूप वेळेला ते मॅचेसना मला घेऊन जायचे आणि मला आवड असल्याने मीदेखील जायची.'.अदिती पुढे म्हणाली, 'तिथे गाठीभेटी व्हायच्या. तो जो सोशल मीडियावरचा फोटो आहे तो अशाच एका मॅचमधला आहे. मी त्यांच्याबद्दल बोलतानाच बोल्ड झालीये. मी ते बघताना तर... त्यांचा ऑराचं वेगळा आहे. म्हणजे मला असं वाटतं की कलाकार आणि स्पोर्ट्स पर्सन यांच्यातील स्पिरिट सेम असतं. तो ऑरा खूप भारी आहे. तुम्ही समोर आल्यानंतर ती जी ऊर्जा तुम्हाला जाणवते ती खूप कमाल आहे. आणि मुळात राहुल द्रविड खूप कमी बोलतो.' .अदितीने 'डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर - महामानवाची गौरवगाथा', 'वीरंगना'या मालिकांमध्ये काम केलं आहे. सोबतच 'गोष्ट एका पैठणीची' या चित्रपटातही तिने महत्वपूर्ण भूमिका साकारली आहे. अभिनयासोबतच अदितीने 'द ड्रेसवाली. को' नावाचा स्वतःचा कपड्यांचा ब्रँड देखील सुरू केला आहे. .अमिताभ बच्चन यांची मोठी गुंतवणूक; अलिबागमधील 'या' गावात खरेदी केली जमीन; कितीचा झाला व्यवहार? .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.