'माझं आणि नीलम शिर्केचं भांडण होतं' 'वादळवाट' मालिकेचा किस्सा सांगताना अदिती सारंगधर म्हणाली...'मला अवॉर्ड मिळालं म्हणून तिला....'

VADALVAAT FAME ADITI SARANGDHAR RECALLS HER RIVALRY WITH NEELAM SHIRKE: मराठी मनोरंजनविश्वातील लोकप्रिय मालिका 'वादळवाट' आजही प्रेक्षकांच्या लक्षात आहे. २००३ मध्ये सुरु झालेली ही मालिका ४ वर्ष चालली. अनेकांच्या लहानपणीच्या आठवण सुद्धा या मालिकेशी सोडलेल्या आहेत. या मालिकेत अभिनेत्री अदिती सारंगधनरने रमा या वकिलाची भूमिका साकारली होती. प्रसाद ओक, सुबोध भावे, शरद पोंक्षे यासारखे कलाकार सुद्धा या मालिकेत होते. दरम्यान या मालिकेत आदिती आणि नीलम शिर्केमध्ये कोल्ड वॉर होता असा खुलासा नुकताच आदिती सारंगधरने केलाय. .लोकमत फिल्मीला दिलेल्या मुलाखतीत अदिती सारंगधरने सांगितलं की, 'माझी कोणाशी मैत्री होती ना दुश्मी. मी कोणाच्या जास्त जवळ नव्हतेच. मी माझं काम, एवढं काय ते माझं होतं. परंतु माझं आणि नीलम शिर्केचं भांडण होतं. आमच्या सतत स्पर्धा असायची. ते आमचं कोल्ड वॉर होतं. परंतु आजही आमच्यातली मैत्री खूप चांगली आहे. जेव्हा आपण आयुष्यात पुढे येतो तेव्हा मागच्या गोष्टी आठवून हसू लागतो.'.'त्यावेळी नीलमसोबत माझं भांडण होतं. तिला अवॉर्ड मिळाला की मला राग येयचा आणि मला अवॉर्ड मिळाला की तिला. खरंतर हा वेडेपणा होता. दरम्यान मध्यतरी मी तिच्याकडे शुटिंगच्या निमित्ताने भेटले तेव्हा आम्ही दोघी सगळं आठवून हसू लागलो. आपण आयुष्यात पुढे गेलोत ही चांगली गोष्ट आहे.'.'खरंतर स्पर्धा असलीच पाहिजे. यश अपयशाला सामोरं गेलं पाहिजे. तुम्हाला सगळं स्वीकारायची सवय असायला हवी. माझ्या वयाच्या अनेक अभिनेत्री आज लीड करतायेत, पण मी मुख्य भूमिका करणार नाही. कारण त्यासाठी मी तेवढा वेळ देऊ शकत नाही. सध्या मी आईची भूमिका करतेय, ते स्वीकारून पुढे जाणं महत्त्वाचं आहे.' .Ashok Saraf: 'मी दादा कोंडकेसोबत 3 सिनेमे केले परंतु नंतर...'' अशोक सराफ आठवण सांगताना म्हणाले..'ते डबल मिनिंगकडे...'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.