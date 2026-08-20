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'माझं आणि नीलम शिर्केचं भांडण होतं' 'वादळवाट' मालिकेचा किस्सा सांगताना अदिती सारंगधर म्हणाली...'मला अवॉर्ड मिळालं म्हणून तिला....'

ADITI SARANGDHAR REVEALS COLD WAR WITH NEELAM SHIRKE DURING VADALVAAT SERIAL:‘वादळवाट’ फेम अदिती सारंगधरने नीलम शिर्केसोबतच्या जुन्या भांडणाचा आणि स्पर्धेचा किस्सा सांगितला. अवॉर्ड मिळाल्यावर दोघींना एकमेकींचा राग यायचा, असा खुलासा अदितीने केला.
ADITI SARANGDHAR REVEALS COLD WAR

ADITI SARANGDHAR REVEALS COLD WAR

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

VADALVAAT FAME ADITI SARANGDHAR RECALLS HER RIVALRY WITH NEELAM SHIRKE: मराठी मनोरंजनविश्वातील लोकप्रिय मालिका 'वादळवाट' आजही प्रेक्षकांच्या लक्षात आहे. २००३ मध्ये सुरु झालेली ही मालिका ४ वर्ष चालली. अनेकांच्या लहानपणीच्या आठवण सुद्धा या मालिकेशी सोडलेल्या आहेत. या मालिकेत अभिनेत्री अदिती सारंगधनरने रमा या वकिलाची भूमिका साकारली होती. प्रसाद ओक, सुबोध भावे, शरद पोंक्षे यासारखे कलाकार सुद्धा या मालिकेत होते. दरम्यान या मालिकेत आदिती आणि नीलम शिर्केमध्ये कोल्ड वॉर होता असा खुलासा नुकताच आदिती सारंगधरने केलाय.

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