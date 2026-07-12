अभिनेता आदित्य रॉय कपूर एका संगीतमय प्रेमकथेतून प्रेक्षकांच्या भेटीस देण्यास सज्ज झाला आहे. सुप्रसिद्ध निमति भूषण कुमार यांच्या टी-सीरिज संस्थेतर्गत बनणाऱ्या या चित्रपटाचे दिग्दर्शन मिलाप मिलन झवेरी करणार आहेत. या चित्रपटात रोमान्स, हाय-व्होल्टेज अॅक्शन आणि मनाला भिडणाऱ्या संगीताचा मिलाफ पाहायला मिळणार आहे. .चित्रीकरण वर्षाच्या शेवटी सुरू होणार असून, हा चित्रपट २०२७ मध्ये चित्रपटगृहात प्रदर्शित होईल. आदित्यसोबतच्या या पहिल्याच सहकार्याबद्दल दिग्दर्शक मिलाप म्हणाले, "आदित्यकडे प्रेमातील प्रामाणिकपणा आणि भावनिक खोली पडद्यावर साकारण्याची एक दुर्मिळ क्षमता आहे. या नव्या चित्रपटातील त्याचे पात्र अतिशय गुंतागुंतीचे, थरारक आणि भावनिकदृष्ट्या समृद्ध आहे.. हा प्रवास पडद्यावर जिवंत करण्यासाठी आदित्यशिवाय दुसरा कोणताही उत्तम पर्याय माझ्यासमोर नव्हता." लवकरच या चित्रपटातील मुख्य अभिनेत्री आणि संगीतकारांच्या नावांची घोषणा केली जाण्याची शक्यता आहे..नवऱ्यासोबत नाही सासूसोबत पत्रिका जुळवून बघा... 'कप बशी' मध्ये दिसणार पूजा- निर्मिती सावंत यांची धम्माल, टीझर प्रदर्शित .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.