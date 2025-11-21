Premier

त्या चर्चा खऱ्या ठरल्या! अद्वैत- कलाची जोडी तुटणार; ईशा 'लक्ष्मीच्या पावलांनी' मालिका सोडणार, प्रोमो पाहून चाहते रडकुंडीला

LAXMICHYA PAVALANNI NEW TWIST KALA DIED: लोकप्रिय मराठी अभिनेत्री ईशा केसकर 'लक्ष्मीच्या पावलांनी' ही मालिका सोडणार असल्याच्या चर्चा खऱ्या ठरल्यात. मालिकेचा प्रोमो पाहून प्रेक्षक भावुक झालेत.
Payal Naik
छोट्या पडद्यावरील मालिका या प्रेक्षकांच्या आवडत्या असतात. या मालिकांमधील पात्र प्रेक्षकांना आपलीशी वाटतात. हे कलाकार जणू प्रेक्षकांच्या घरातले सदस्य होतात. स्टार प्रवाहवरील 'लक्ष्मीच्या पावलांनी' ही मालिकादेखील प्रेक्षकांची आवडती आहे. या मालिकेने काही महिन्यातच प्रेक्षकांची मनं जिंकली होती. यातील अद्वैत आणि कला यांची जोडी प्रेक्षकांची आवडती होती. मात्र आता या मालिकेत नवा ट्विस्ट आला आहे. मालिकेतील मुख्य अभिनेत्री प्रेक्षकांचा निरोप घेणार आहे. मात्र मालिकेच्या प्रोमोने प्रेक्षकांच्या डोळ्यात पाणी आणलंय.

