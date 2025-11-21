त्या चर्चा खऱ्या ठरल्या! अद्वैत- कलाची जोडी तुटणार; ईशा 'लक्ष्मीच्या पावलांनी' मालिका सोडणार, प्रोमो पाहून चाहते रडकुंडीला

छोट्या पडद्यावरील मालिका या प्रेक्षकांच्या आवडत्या असतात. या मालिकांमधील पात्र प्रेक्षकांना आपलीशी वाटतात. हे कलाकार जणू प्रेक्षकांच्या घरातले सदस्य होतात. स्टार प्रवाहवरील 'लक्ष्मीच्या पावलांनी' ही मालिकादेखील प्रेक्षकांची आवडती आहे. या मालिकेने काही महिन्यातच प्रेक्षकांची मनं जिंकली होती. यातील अद्वैत आणि कला यांची जोडी प्रेक्षकांची आवडती होती. मात्र आता या मालिकेत नवा ट्विस्ट आला आहे. मालिकेतील मुख्य अभिनेत्री प्रेक्षकांचा निरोप घेणार आहे. मात्र मालिकेच्या प्रोमोने प्रेक्षकांच्या डोळ्यात पाणी आणलंय. .काय आहे नवा प्रोमो?'लक्ष्मीच्या पावलांनी' या मालिकेत नुकताच नवा ट्विस्ट आलाय. मालिकेत कलाला आत्या आणि राहुलचं सत्य कळतं. ते ती अद्वैतला सांगायला जाणार इतक्यात तिचा अपघात होतो. त्यात तिच्या डोक्याला मार लागतो. तिला इस्पितळात नेण्यात येतं. मात्र जी सुकन्या तिला इस्पितळात नेतोय तिला हृदयाचा त्रास आहे. त्यामुळे आता मरताना कला आपलं हृदय सुकन्याला देणार आहे. अभिनेत्री नक्षत्रा मेढेकर मालिकेत सुकन्याचं पात्र साकारतेय. अशातच आता मालिकेचा नवा प्रोमो समोर आलाय. यात कला अद्वैतला काही पत्र लिहून देतेय. ज्यात त्याने आत्या आणि राहुलचं सत्य लिहिलंय. .या प्रोमोत कला मरणाच्या दारात असल्याचं दाखवण्यात आलंय. तर अद्वैत तिच्यासाठी गाणं म्हणतोय. आणि अद्वैतचं गाणं ऐकता ऐकताच कला हसरा चेहरा ठेवूनच मरतेय. असं दाखवण्यात आलंय. हा प्रोमो पाहून प्रेक्षकांना धक्का बसलाय. एका नेटकऱ्याने लिहिलं, 'अंगावर काटा आला.' दुसऱ्याने लिहिलं, 'कलाला कुणीही रिप्लेस करू शकत नाही. तिचं पात्र गेलं तर कुणीही मालिका बघणार नाही. कला आणि अद्वैतमुळे ही मालिका बघावी वाटते.' एकाने लिहिलं, 'असं नका करू प्लीज', मेली का कला? नको यार...' आणखी एकाने लिहिलं, 'प्लीज कला आम्हाला हवी आहे. नेहमी असं चुकीचं का दाखवता.' अशा अनेक कमेंट नेटकऱ्यांनी केली आहे. .ईशा केसकर मालिका सोडणार असल्याचा अंदाज प्रेक्षकांना आधीच आला होता. नवी अभिनेत्री आल्यानंतर ती कलाची जागा न घेता नव्या पात्रात दाखवण्यात येतेय. मात्र त्यामुळे कलाचं पात्र संपतंय. प्रेक्षक मात्र निर्मात्यांच्या आणि वाहिनीच्या निर्णयामुळे नाराज आहेत. .अखेर तेजश्रीने करून दाखवलंच! 'वीण दोघातली...'ची टॉप ५ मध्ये एंट्री; स्टार प्रवाहच्या या मालिकांचा TRP घसरला, कोण कितव्या स्थानी?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.