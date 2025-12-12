Premier

स्टार प्रवाहच्या नव्या मालिकेतून कलाकारांचा कमबॅक ! माधवीचा रॉयल लूक चर्चेत तर मुख्य भूमिकेत 'ही' अभिनेत्री

Star Pravah New Serial Promo : स्टार प्रवाहवर तुझ्या सोबतीने ही नवी मालिका सुरु होतेय. नुकताच या मालिकेचा प्रोमो रिलीज करण्यात आला. जाणून घेऊया या मालिकेचा प्रोमो आणि संपूर्ण कास्टविषयी.
kimaya narayan
Updated on

Marathi Entertainment News : गेल्या काही दिवसात स्टार प्रवाहने अनेक नवीन मालिकांची घोषणा केली. सावित्री जोतीराव फुले, वचन दिले तू मला या मालिकांच्या चर्चा ताज्या असतानाच नुकतीच स्टार प्रवाहने आणखी एका नव्या मालिकेची घोषणा केली आहे. कोणती आहे ही मालिका जाणून घेऊया.

