स्टार प्रवाहच्या नव्या मालिकेतून कलाकारांचा कमबॅक ! माधवीचा रॉयल लूक चर्चेत तर मुख्य भूमिकेत 'ही' अभिनेत्री

Marathi Entertainment News : गेल्या काही दिवसात स्टार प्रवाहने अनेक नवीन मालिकांची घोषणा केली. सावित्री जोतीराव फुले, वचन दिले तू मला या मालिकांच्या चर्चा ताज्या असतानाच नुकतीच स्टार प्रवाहने आणखी एका नव्या मालिकेची घोषणा केली आहे. कोणती आहे ही मालिका जाणून घेऊया. .या नव्या मालिकेचं नाव आहे तुझ्या सोबतीने. आज 12 डिसेंबरला या मालिकेचा प्रोमो शेअर करण्यात आला. सोशल मीडियावर मालिकेचा प्रोमो चर्चेत आहे. .प्रोमोमध्ये पाहायला मिळालं की, नुपूर नावाची तरुण एका मोठ्या कंपनीच्या स्वयंपाक घरात अळूवड्या बनवत असते. तितक्यात तिथे तायडी येते आणि तिला ओरडते. "पहिल्याच दिवशी माझ्या भावाच्या कंपनीचा नियम तू मोडला आहेस. हातातील गोल्व्ह्ज आणि एप्रन कुठे आहे ?" यावर नुपूर म्हणते "सॉरी मी हाताची चव उतरावी म्हणून ग्लोव्ह्ज नाही घातले पण तुमचं बरोबर आहे आलेच मी.." असं म्हणून ती किचनमधून पळत बाहेर जाते आणि एका पाठमोऱ्या व्यक्तीला धडकते. अपघाताने तिच्या पीठ असलेल्या हातांचे ठसे त्याच्या कोटावर उमटतात. तो तिला नियम मोडल्याबद्दल ओरडतो. ती त्याच्याकडे दुसरी संधी मागते. .तितक्यात एक व्यक्ती तिथे येते आणि त्याच्या कोटावर असलेलं डिझाईनचा त्याला हळदीच्या पोषाखासाठी हवंय असं म्हणते. अजिंक्य चकित होतो. तो पाठी आरशात बघतो तर हाताचे ठसे उमटलेले असतात. त्याचा क्लाएंट त्याला याचा अर्थ विचारतो तेव्हा नुपूर जीवनातील सगळ्या गोष्टी मी तुझ्या सोबतीने पार करेन असा अर्थ असल्याचं सांगते. तिच्या उत्तराने अजिंक्य खुश होतो आणि तिला दुसरी संधी देतो. .आजवर अनेक मालिका , नाटकात काम करत स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण केलेला अभिनेता अजिंक्य ननावरे या मालिकेत मुख्य भूमिकेत दिसणार आहे. तर एताशा संझगिरी नुपूर ही मुख्य भूमिका साकारणार आहे. प्रियांका उर्फ तायडी या निगेटिव्ह भूमिकेत पुन्हा एकदा माधवी निमकर दिसणार आहे. माधवीच्या कमबॅकमुळे प्रेक्षक खुश आहेत. .मालिकेतील कलाकारांचे सेलिब्रिटी मित्र आणि चाहत्यांनी कमेंट करत संपूर्ण टीमला शुभेच्छा दिल्या. ही मालिका कधी सुरु होणार आणि कोणती मालिका आता निरोप घेणार याची चर्चा सध्या सगळीकडे सुरु आहे.